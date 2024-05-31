Окупанти намагаються побудувати 2 гілки залізниці на Донеччині: де вони мають проходити

Російські окупанти намагаються побудувати 2 гілки залізниці у Донецькій області. Ворогу потрібна якась альтернатива. Крім того, нижня гілка важлива для загарбників, щоб використовувати Бердянський та Маріупольській порти для перевезення військової техніки та зброї у великих обсягах.

Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін. За його словами, росіяни дуже занепокоєні та використовують на повну можливість автошлях.

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Ворогу потрібна альтернатива

Дмитро Забавін зазначив, що окупанти використовують на повну потужність, наскільки це можливо, автошлях з Новоазовського району через Ростовську область, Маріуполь, далі на Мелітополь, Вугледарський напрямок.

Щодо залізничного сполучення у ворога є завдання – дві гілки. Потрібно відновити вузол, який постраждав у результаті того, що росіяни самі знищували інфраструктуру. Є стара і нова гілки. Одна проходить поряд з лінією фронту та може бути знищеною дуже легко.

Тому вони дві гілки намагаються побудувати, щоб в них була якась альтернатива. Та, яка нижня, їм ще потрібна для того, щоб Бердянський та Маріупольський порти використовувати за цільовим призначенням, щоб можна було перевозити військову техніку та зброю у великих обсягах,

– пояснив він.

Зараз Маріупольський і Бердянський порти використовуються максимум на 20% від тих можливостей, які були до повномасштабного вторгнення Росії в України. Наприклад, у Маріупольський порт загарбники завозять лише невеличкими баржами будівельні матеріали. Очевидно, там є і зброя, але в маленьких обсягах.

"Але в них дійсно ще є занепокоєння, бо вони бачать скільки прильотів по території Криму. Влучних, ювелірних, які б'ють по стратегічних об'єктах окупантів. Тому вони розуміють, що Маріупольський порт не може бути виключенням, і Бердянський також", – підкреслив депутат.

Росія виділила 5 мільярдів рублів, щоб реконструювати Маріупольський та Бердянський порти. Роботи ведуться, але до досягнення мети ще дуже багато. На думку Забавіна, такі стратегічні плани ворога нездійсненні.

Росія намагається побудувати 2 гілки залізниці у Донецькій області / Скриншот з ефіру

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