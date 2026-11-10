Росія будує новий дронопорт біля кордону з Україною: авіаексперт розкрив наміри ворога

Росія вже облаштовує новий майданчик для запуску реактивних дронів поблизу Міллерово Ростовської області. Це буквально за 50 кілометрів від тимчасово окупованого Луганська.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап. За його словами, коли росіяни лише почали запускати "Шахеди", вони збудували 8 різних дронопортів з півночі на південь Росії.

Чому Росія зводить нові дронопорти?

Як наголосив Криволап, ще минулоріч ворог усвідомив, що йому не вистачає інфраструктури для запуску безпілотників. Вони збиралися вийти на виробництво 3000 реактивних дронів на місяць. Приблизно стільки ж ворог виготовляє й звичайних "Шахедів". Ці цифри не враховують різноманітні дрони-приманки та дрони-розвідники.

Ворог дійшов до висновку, що їм потрібно ще близько 12 дронопортів, аби довести кількість пускових майданчиків до 20. Перший такий дронопорт був у Цимбуловому, по якому завдали серйозного ураження. Очікую, що такий же удар відбудеться по дронопорту в Міллерово,

– зазначив Криволап.

Авіаексперт розповів про дронопорти ворога: дивіться відео 24 Каналу

Один з основних елементів таких дронопортів – 85-метрова "катапульта", по якій запускають реактивні безпілотники. Саме вона дозволить застосувати близько 100 безпілотників на добу.

Додамо, ворог збирається запускати з дронопорту в Міллерово реактивні безпілотники "Герань-4" та "Герань-5". Сам об'єкт розташований за 3,5 кілометра від військового летовища. Це дасть змогу ворогу захищати дронопорт тими самими засобами ППО, що й захищають сам аеродром.