Злякалися: окупанти зводять оборонні лінії біля Феодосії, у Сімферополь перекидають ППО

Російські окупанти на тлі атак ЗСУ по Криму, ймовірно, панікують. Адже Кремль будує оборонні лінії біля Феодосії, а також перекидає ППО в Сімферополь.

Відповідну інформацію з'ясував партизанський рух "Атеш". Адже вони зазначили, що їздять тимчасово окупованим Кримом та збирають дані про оборону росіян на півострові. Варто зауважити, що вороги бояться краху Кримського моста, проте методи його захисту росіяни використовують недолугі.

Дивіться також У Криму гарячий сезон "бавовни": хронологія найгучніших вибухів

Що відомо про оборону росіян у районі Феодосії

Після успішних атак українських сил по військових об'єктах у Криму та успіхів на полі бою окупанти розпочали спорудження нових фортифікацій на півострові,

– пояснили партизани.

В "Атеш" зазначили, що вони сформували групи, які їздять по всьому Криму та збирають інформацію про оборонні споруди. За їхніми даними, вороги будують оборону біля Феодосії:

"зуби дракона" з боку Феодосії (45.156696, 35.578420);

зміцнення та фортифікації – з боку Батального (45.178972, 35.560656).

"Зуби дракона" будуть зламані!.. Ми зробимо все можливе для їхнього вдалого прориву Силами оборони України", – пообіцяли партизани.

Росія будує оборону біля Феодосії

Яку оборону побудували росіяни в районі Феодосії: дивіться відео

Росія перекидає в Крим ППО

Партизани зафіксували, що Росія перекидає у Крим комплекс протиповітряної оборони, який окупанти змушені були розконсервувати.

Наш агент зафіксував перекидання ЗРК "Оса" та особовий склад російських військ у бік Сімферополя. Це старий комплекс, який почав використовуватись ще з 70-х років минулого століття,

– заявили партизани.

Вони уточнили, що вороги вже не можуть закрити наявним ППО навіть свої військові об'єкти в Криму.

Росія перекидає в Крим розконсервоване ППО: дивіться відео

Окрім того, партизани зазначили, що сучасніші засоби ППО ворогів знищують ЗСУ і партизани також докладають до цього всіх зусиль.

Останні новини з Криму