Росія будує вже третю лінію оборони на окупованому Півдні України, – розвідка

Росія, схоже, не на жарт розійшлася на тимчасово окупованих територіях Півдня України. Їй примарилось, що зможе там закріпитися надовго.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів, що російські війська перегруповуються на захоплених Херсонщині та частині Запорізької області. Це свідчить про те, що Росія планує закріпитися на цих позиціях.

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У Херсонській області, на захопленій території Запорізькій області, ми бачимо посилення яке відбувається внаслідок переміщення військ з території Кримського півострова. А це йде транзитом з Російської Федерації,

– констатував Скібіцький.

За його словами, розвідка розуміє, наскільки потужне угруповання військ зараз розгортає Росія на окупованих територіях Півдня України.

Окупанти хочуть залишитися надовго

Скібіцький також зазначив, що до цього угруповання, окрім сухопутних військ, також додали повітряний і морський компоненти.

"Ми бачимо, що з початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Вони готують відповідні інженерні спорудження, будують навіть не одну і не дві, а вже третю лінію оборони. І це говорить про те, що окупація цих територій в перспективі свідчить про те, що Росія хоче залишитися надовго", – сказав Скібіцький.

Він підкреслив, що з таких військових аспектів та індикаторів випливає висновок, що Росія хоче загарбати та утримувати ці території України.

Ситуація на Півдні

Попри всі прогнози та передбачення, Збройні Сили України завзято виконують свою роботу – захищають нашу землю та нищать російських окупантів. За добу 25 травня ті продовжували обстрілювати Південь. Але навіть за таких складних обставин наші військові змогли ліквідувати там близько 20 загарбників та одиниці їхньої ворожої техніки.

Та, на жаль, поки не вдається застерегти регіон від ворожих обстрілів. Російські загарбники нещадно обстрілюють Миколаївщину та тероризують місцеве населення Херсонської області. По Миколаївщині б'ють "Смерчами" по мирних людях. На Херсонщині постійно повідомляють про вибухи та постріли.

Була для Півдня загроза й з невизнаного Придністров'я. Але, схоже, це робили лише для нагнітання ситуації та напруження, щоб відволікти нашу увагу. Тепер же в цьому регіоні понизили рівень так званої "терористичної загрози". Також російські окупанти відмовились там від мобілізації.

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