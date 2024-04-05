Простіша ціль, ніж Кримський міст: як можна завадити запуску нової залізниці окупантів
На тимчасово окупованих територіях України росіяни продовжують будувати залізницю, яка мала б сполучати Ростов-на-Дону з Кримом. Завдяки українським високоточним системам дальнього радіусу дії є можливість зруйнувати плани Кремля.
Про це розповів 24 Каналу Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі, зазначивши, якщо Росія повністю відновить залізницю, то це буде альтернатива Кримському мосту. Він додав, що для них це дуже важливо, бо російська армія пересувається переважно залізничними коліями.
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Що очікує на залізницю
Росія розуміє, що в них немає гарантії збереження Кримського мосту, тому ворог прийняв рішення будувати залізницю. Вона майже готова до з’єднання з Ростовом-на-Дону і може запрацювати найближчим часом.
Як зауважив Роман Світан, Україна має достатню кількість засобів, щоб не дати залізниці запрацювати, знищивши мостові переходи.
Між Таганрогом та Маріуполем є дві річки – Кальміус та Міус. Через ці річки є два залізничні мости, до яких дістає українська зброя. До Кальміуського мосту ми дістаємо ракетами М31. До Таганрозького моста дістане "Вільха", С-200, "Нептун",
– сказав військовий експерт.
На його думку, як тільки Росія буде готова запускати залізницю, то Україна залучить всі можливі ресурси, щоб завадити цьому.
Механізми обрізати залізничні гілки на материковій частині (України – 24 Канал) набагато простіші, ніж дістати до Кримського мосту,
– підкреслив Світан.
Що відомо про залізницю: коротко
- Владімір Путін оголосив про будівництво залізничної гілки від Ростова-на-Дону, через тимчасово окуповані території України, до Криму. Військова розвідка попереджає, що ця залізниця може зазнати атак високоточними ударами систем великої дальності, оскільки проходить через територію, що контролює Україна.
- Росія майже завершила будівництво залізниці на тимчасово окупованих територіях України, зокрема гілки від Ростова до Криму. Це може стати серйозною проблемою, зазначив начальник ГУР.
- Росія планує розбудувати залізничне сполучення з Ростова через Маріуполь і Бердянськ. Наразі у Запорізькій області ще немає залізниці, але триває активна підготовка. Росіяни вже викопали кілька кілометрів траншей для майбутньої залізниці. Окупанти визнали, що Кримський міст не виконує своїх функцій.