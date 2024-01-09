Іран хоче убезпечити власний ВПК: яка вигода для Росії

Росія будує завод з виробництва іранських дронів "Шахед". Країна-агресорка хоче перейти до повного циклу складання цих безпілотників. Однак це також дуже вигідно для Ірану.

Іран хоче убезпечити власний ВПК від імовірної загрози ударів з боку Ізраїлю та мати доступ до російських технологій. Таку думку 24 Каналу озвучив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко.

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Ірану це дуже вигідно

Тарас Жовтенко зазначив, що будівництво заводу з виробництва "Шахедів" відкриває Ірану доступ до російських технологій. І якими б вони не були, Тегеран знайде, як їх застосувати.

З іншого боку, Іран убезпечує власний ВПК від імовірної загрози ударів з боку Ізраїлю. Ізраїльські військово-повітряні сили вже не один раз завдавали авіаційних та ракетних ударів по об'єктах іранського ВПК на території Ірану,

– сказав він.

Якщо частина іранського ВПК фізично буде переміщена на територію Росії, то навряд чи Ізраїль буде продовжувати такі ж дії на території Росії. Тому Іран надзвичайно зацікавлений у цьому.

Санкційна політика

Експерт з міжнародної безпеки припустив, що у цьому випадку західні санкції щодо власників майбутнього заводу будуть не настільки ефективними. Потрібні додаткові інструменти, які західні союзники повинні запровадити, щоб ніхто не мав можливості обходити санкції, які вже були введені.

12-й пакет санкцій Європейського Союзу спробував розв’язати цю проблему. Був запропонований механізм, відповідно до якого країни, принаймні ЄС, які експортують продукцію для ВПК або продукцію подвійного призначення, роблять це в третій країні, зобов'язані перераховувати певну суму коштів на спеціальний рахунок Євросоюзу. Ці гроші будуть зберігатись там.

Якщо ці компанії "спіймають за руку", що їхня продукція продовжує поступати або в Росію, або в Іран, її будуть знаходити в виробах ВПК цих двох країн, то ця сама сума буде заарештована та направлена на потреби або безпекової політики ЄС, або на допомогу Україні,

– пояснив Жовтенко.

За його словами, це насправді дуже потужний крок ЄС для того, щоб запровадити якийсь механізм покарання за порушення санкцій.

Росія будує завод з виробництва "Шахедів"