Удари по критичній інфраструктурі стали головним підходом Росії у війні, – розвідка Британії

Ракетна атака Росії на Україну 15 листопада стала однією з наймасовіших від початку російського вторгнення. І хоча більшість ракет збила наша система ППО, це вплинуло на нашу енергетичну інфраструктуру.

Як повідомляють британські розвідники, 15 листопада Росія завдала до 80 ракетних ударів великої дальності.

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Ворог бив переважно по об'єктах енергетичної інфраструктури на території України.

Ймовірно, це найбільша кількість ударів, яку Росія завдала за один день з першого тижня вторгнення,

– наголосили розвідники.

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що росіяни випустили по території України 96 ракет різного типу. 77 з них, на щастя, вдалося збити. Однак 19 ракет таки влучили у ціль. У різних регіонах країни внаслідок масованого удару були пошкоджені енергоносії.

Ракети країна-агресорка запускала з повітряних, морських і наземних платформ. Внаслідок обстрілу Україна зіткнулася зі значним зменшенням електроенергії, доступної з національної мережі. Це вплине на доступ цивільного населення до комунікацій, опалення та водопостачання.

"Триваючі удари такого масштабу глибоко зачіпають російські запаси звичайних крилатих ракет, оскільки деградація національної інфраструктури України стала ключовим елементом стратегічного підходу Росії до кампанії", – зазначили у британській розвідці.

На додачу до атак по Україні – росіяни обстріляли й Польщу

15 листопада польські ЗМІ повідомили, що у в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети. Внаслідок цього 2 людини загинули. Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Україна виступила за спільне розслідування падіння ракет у Польщі.

16 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у Польщі впала українська ракета, яку сили ППО запустили, щоб збити російський смертоносний снаряд. За даними ЗМІ, такої думки дотримується і президент США Джо Байден.

Президент Польщі Анджей Дуда також заявив, що ракета, ймовірно, була від української ППО, але виготовили її у Росії. Мовляв, доказів того, що снаряд запустили росіяни – немає. Крім того, за його словами, ознак нападу на Польщу не зафіксували.

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