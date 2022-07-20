росія б'є по сімейних бюджетах європейців, – Зеленський про газовий шантаж кремля

Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди говорила, що росію не можна сприймати як надійного постачальника газу. Президент закликав подивитись на ситуацію, яка відбувається на європейському енергоринку.

Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив під час вечірнього звернення. Це трапилось ввечері 20 липня – на 147 день війни, яку росія почала проти України.

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Зеленський прокоментував шантаж кремля у газовому питанні

Володимир Зеленський заявив, що помилковою була політика деяких старих лідерів європейських країн, які зробили Європу заручником постачання газу з росії.

І поки ЄС не наважується включити газ до санкційних пакетів, росія використовує газ для своїх власних санкцій проти кожної європейської родини, буквально б'є по сімейних бюджетах європейців за допомогою тиску на енергетичні ринки,

– заявив Володимир Зеленський.

Додав, якби світ дослухався до позиції України раніше, то не довелося б шукати зараз екстрені способи заповнити дефіцит, який росія штучно створює на ринку Європи.

росія випробовує на Україні все, що можна застосувати проти Європи

"Коли ми звертаємося до наших партнерів з тим чи іншим проханням, з тією чи іншою порадою чи вимогою, це базується на досвіді України – на тому, що ми вже пережили. росія випробовує на Україні все те, що може бути застосовано й проти інших країн Європи", – пояснив президент.

Володимир Зеленський зауважив, що все почалось з газових воєн, а закінчилося повномасштабним вторгненням, ракетним терором і спаленими містами України. Також пояснив:

щоб такого не було ні з ким більше, ми маємо забезпечити відчутну спільну перемогу над росією в Україні. Що швидше це буде зроблено, то менше збитків і страждань зазнають усі європейські родини, усі європейські країни;

після затвердження сьомого санкційного пакету треба буде одразу починати працювати над восьмим;

потрібно збільшити постачання сучасної зброї в Україну, забезпечити нашу державу ефективною протиповітряною обороною.

Зробимо все, щоб це розуміння було в наших партнерів і ніколи не слабшало,

– запевнив Зеленський.

Що цьому передувало

Посли Євросоюзу погодили 7 пакет санкції роти росії. Санкційний перелік входить ембарго на російське золото, замороження активів "Сбербанку", а також обмеження проти більше ніж 50 осіб.

Натомість варто пригадати, що у цьому пакеті санкцій знову не було пункту про ембарго на газ з країни-агресорки.

14 липня журналіст Рікард Йозвяк пояснював, що не варто розраховувати на те, що у 7 пакет санкцій включать ембарго на газ проти росії.

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