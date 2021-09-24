Росія дала все зрозуміти: чи є шанси реінтегрувати Донбас в Україну

У Росії відбулись вибори депутатів Державної думи. Вже вдруге Москва проводила їх на окупованих територіях України.

Якщо раніше до голосування залучали тільки жителів анексованого Криму, то цього разу Кремль активно використовував і жителів непідконтрольних районів Донбасу.

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Як людей змушували до голосування

Всі дії російської влади були спрямовані на те, щоб зробити процес голосування максимально медійним. Підконтрольні бойовикам ЗМІ в ОРДЛО постійно закликали людей отримувати російські документи і брати участь у російських виборах.

По Луганську та Донецьку розвішали рекламні передвиборчі борди. На забезпечення максимальної явки кинули весь адміністративний ресурс.

Одних примушували до участі в онлайн-голосуванні через російський сайт Держпослуги. Інших – саджали в автобуси і везли на виборчі дільниці до Ростовської області, для створення необхідної картинки.

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У підсумку росіяни та підконтрольні їм бойовики радісно оголосили, що проголосувало на виборах аж 150 тисяч жителів Донбасу. Однак, ніяких підстав вірити цим даним немає.

Перевірити їх неможливо. До того ж саме собою онлайн-голосування в ОРДЛО було в чистому вигляді бутафорією.

В процесі виборів в мережі з'явилося відео, на якому невідомий чоловік, використовуючи електронні пошти і паролі жителів Алчевська, входить в їх акаунти на сайті "Держпослуги" і голосує від їх імені за "Единую Россию".

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Скільки людей "проголосували" у такий спосіб на російських виборах – залишається тільки здогадуватися.

За підсумками виборів лідери бойовиків окупованих територій зробили схожі заяви про те, що повернення в Україну для них більше неможливо, і ОРДЛО тримає курс на інтеграцію до Росії.

Так вони фактично в черговий раз підтвердили, що не мають наміру виконувати мінські угоди.

Бойовики визнали, що є громадянами Росії

Але найголовніше, що відтепер лідери угруповань окупованих територій офіційно визнали, що є громадянами Російської Федерації – і Леонід Пасічник, і Денис Пушилін показово проголосували на виборах до Держдуми перед об'єктивами телекамер, що було б неможливо, якби вони не мали російських паспортів.

Так, захопленими в України районами Донбасу тепер цілком офіційно керує російська окупаційна адміністрація.

Як після цього Кремль зможе далі дотримуватися версії про те, що в Україні йде внутрішній конфлікт – не ясно. Як у цій ситуації можна далі вести мову про виконання мінських угод, не ясно ба більше.

Росія фактично виходить з переговорів з Україною

Дії Росії фактично є виходом з переговорів з Україною. Адже для всіх очевидно, що масова примушена паспортизація населення та примус людей до участі у виборах РФ не тільки не сприяють, але навпаки – практично знижують до нуля шанси на врегулювання конфлікту і реінтеграцію ОРДЛО в Україну.

Якщо у когось досі і залишалися ілюзії щодо того, що насправді відбувається на Сході нашої країни, то тепер всі сумніви остаточно розвіяні.

Росія відкрито проявила себе, як сторону конфлікту, і дала зрозуміти, що не збирається повертати Україні захоплені території. .