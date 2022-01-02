Росія демонструє готовність до збройного конфлікту, – прем'єр Чехії

Прем'єр Чехії Петр Фіала заявив, що Кремль демонструє готовність до збройного конфлікту. Зокрема він сказав також, що Росія "намагається шантажувати Європу".

На думку прем'єра, 2022 рік буде "мабуть, одним із найскладніших". Відповідну заяву Петр Фіала зробив під час новорічного звернення.

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Кремль показує готовність до збройного конфлікту

Прем'єр країни заявив, що цей рік, мабуть, буде одним із найскладніших з моменту утворення незалежної Чехії.

Зокрема мовиться про три найбільш серйозні небезпеки – зростання цін на енергоносії, інфляцію та пандемію. Петр Фіала пояснив, що інфляцію не вдасться стримувати, якщо ціни на енергоносії не візьмуть під контроль.

Проте ця тема потребує міжнародного вирішення. З одного боку, є Росія, яка намагається шантажувати Європу і навіть показує, що готова до збройного конфлікту. З іншого, – є великі європейські держави, які вирішили інвестувати в незалежність від викопного палива практично за будь-яку ціну,

– пояснив Фіала.

Політик також застеріг людей від популістів, пригадавши, що "складні проблеми ніколи не мають простих рішень".

Зокрема відповідальність за деякі з них прем'єр переклав на попередній уряд.

Останні новини щодо влади в Чехії

У листопаді 2021 року чеський президент Мілош Земан призначив нового главу уряду країни – прем'єром став 57-річний лідер коаліції "Разом" Петр Фіала.

Призначити прем'єра мали раніше, проте подію перенесли через хворобу Земана. У президента виявили коронавірус.

Тобто призначення прем'єр-міністра відбулося через 7 тижнів після жовтневих виборів.

Згодом посол України в Чехії Євген Перебийніс заявив, що підтримка України Чехією помітно посилиться після приходу нового уряду. Дипломат переконаний, що варто очікувати підвищення рівня відносин "у рази".

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