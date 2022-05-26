Росія депортувала 230 000 дітей з метою знищити націю, – Україна в ООН

Країна-агресор примусово вивезла до себе 230 тисяч українських дітей. Росія це робить для того, щоб знищити націю.

Загалом Росія вже депортувала понад 1,4 мільйона українців. Про це заявив радник постпредства України при ООН Сергій Дворник під час засідання Радбезу 25 травня.

Зверніть увагу Цинізму немає меж: росіяни готують дезінформаційну атаку з дітьми та батьками з Маріуполя

Викрадення щонайменше 230 тисяч українських дітей в числі 1,4 мільйона громадян України, насильно депортованих до Росії, є злочином, спрямованим на знищення української нації шляхом позбавлення її молодих поколінь, що є сучасним проявом колоніалізму,

– наголосив Дворник.

Радник розповів, що внаслідок ракетних та артилерійських обстрілів українських міст загинули десятки тисяч мирних жителів та багато зазнали поранення.

Мільйони громадян були змушені покинути свої домівки. Багато з них російські окупанти зруйнували повністю. Людей, що повністю втратили житло, налічується майже 220 тисяч.

Від війни змушені були тікати щонайменше 14, 5 мільйона людей, серед них – 8 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами, а 6,5 мільйона виїхали з України як біженці.

Ми не сумніваємося, що в російських воєнних стратегіях ця криза біженців була передбачена як один з успішних результатів війни. Так само як і продовольча криза,

– каже Сергій Дворник.

Радник України при ООН додає, що росіяни не врахували один важливий фактор. Країна-агресор недооцінила сусідів та друзів України, які не припиняють допомагати біженцям і переселенцям.

За словами Дворника, Росія цілеспрямовано нападає на українське цивільне населення. Це є їхньою воєнною стратегією в стилі нацизму.

Серед злочинів, що Росія цинічно чинить в Україні є: вбивства, тортури, незаконні затримання, депортація, позбавлення прав власності, напади на цивільну, конфіскація зерна в місцевих, пограбування та інше.

Дані про депортацію дітей від ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що російські терористи вивезли у свою країну понад 232 тисячі українських дітей.

Більш ніж 2 тисячі неповнолітніх або втратили батьків, або їх з ними примусово розлучили.

Зверніть увагу – деблокада Чорного моря: хто допоможе Україні: відео