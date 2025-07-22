Депортовані Росією українці протестують проти умов утримання в підвалі на кордоні Грузії, – ЗМІ

Наразі Росія депортує українських громадян, здебільшого колишніх ув'язнених, до кордону з Грузією. Там вони скаржаться на погані умови утримання в підвальному приміщенні, тож влаштували акцію протесту.

Про це в понеділок, 21 липня, повідомили опозиційні ЗМІ, передає 24 Канал. Українці звернулися до грузинських прикордонників.

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Як утримують українців на кордоні Грузії?

Кілька десятків українців вийшли з підвального приміщення та звернулися до грузинських прикордонників із вимогою покращити умови перебування.

Депортовані скаржилися на нестачу гуманітарної допомоги, погану вентиляцію в приміщенні та обмеження прогулянок, а також просили дозволити зайти в зону Duty Free, аби придбати воду.

Люди повернулися до підвалу після прибуття грузинських спецпризначенців. За словами очевидців, один з українців зник на 5 годин, після чого його повернули зі слідами від наручників.

Окрім того, один чоловік нібито перерізав собі горло, оскільки прикордонники не дозволяли йому покинути територію країни. Медики прибули лише через 2 години після інциденту та, за свідченнями знайомих, "зашили його як собаку".

Після протесту умови утримання в підвалі погіршилися – раніше українців виводили на прогулянку по троє, але тепер на вулицю і до вбиральні пускають по одному.

Нагадаємо, напередодні в Міністерстві внутрішніх справ Грузії повідомили, що на пункті пропуску "Дарьялі" з боку Росії перебуває близько 80 осіб, які називають себе громадянами України та намагаються потрапити на територію країни з недійсними документами.

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, Росія використовує депортацію українських громадян через Грузію як інструмент тиску. Наразі консули намагаються забезпечити їхнє повернення в Україну.