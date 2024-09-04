Кремль заміщує населення на окупованих територіях: кого завозять окупанти

Росія незмінно дотримується політики зменшення кількості громадян України на тимчасово окупованих територіях. Ворог сприяє переселенню туди інших національностей.

Правозахисник, засновник ГО "Східна правозахисна група" Павло Лисянський розповів 24 Каналу, що ворог завозить на окуповані території України своїх громадян, однак не слов'янського походження. Він додав, що в окупантів змінилась стратегія щодо місцевих.

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Як діє Росія на окупованих територіях

Павло Лисянський підкреслив, що Росія тепер вважає, що місцеве населення на окупованих територіях має проукраїнські настрої. Їх намагаються або депортувати, або конфіскувати майно тих, хто виїхав, щоб їм не було куди повертатись.

Замість цих людей завозять представників Середньої Азії, зокрема чеченців чи дагестанців,

– сказав правозахисник.

Він наголосив, що місцеві часто повідомляють, що у їхніх містах збільшилась концентрація російських нацменшин. Це технологія заміщення населення.

Таким чином Кремль намагається встановити контроль на тимчасово окупованих територіях України,

– зауважив Лисянський.