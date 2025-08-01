Росія 31 липня запустила по Україні вісім балістичних ракет та понад 300 БпЛА, серед них була певна кількість реактивних безпілотників. Три ракети вдалося збити, інші п'ять влучили, постраждав житловий сектор Києва.

В одному з будинків після влучання ракети "склався" цілий під'їзд. Як зазначив в етері 24 Каналу військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, що таке характерно після ураження саме балістикою.

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Як можна протидіяти реактивним "Шахедам"?

Військовий експерт наголосив на тому, що Україні бракує систем, які б захищали від російських балістичних ракет. Зокрема, Patriot. Наша держава очікує отримати додаткові одиниці від Німеччини.

Друга нагальна проблема, яка зараз існує – використання росіянами реактивних БпЛА. "Шахед"-236 відрізняється від "Шахеду"-131 і 136 тим, що в ньому замість двигуна внутрішнього згоряння встановлений реактивний двигун.

Таким чином вони розганяють цей БпЛА зі швидкістю 500 – 550 кілометрів за годину. Більшість засобів, які використовуються для збиття "Шахедів" з двигуном внутрішнього згоряння, в такому випадку вже не підходять,

– пояснив Нарожний.

Він зауважив на тому, що застосовувати для їх збиття кулемети недоцільно, як і легкомоторні літаки, гелікоптери. Залишається використовувати ПЗРК, бойову авіацію (МіГ-29, Mirage, F-16).

Однак Нарожний зауважив на тому, що виготовляти такі реактивні БпЛА Росія у великій кількості не спроможна. Згідно з його оцінкою, ворог виробляє їх щомісяця до декількох десятків.

"Ми збили понад 90% повітряних цілей. Все одно наші Повітряні Сили роблять неймовірне і справляються з такими атаками", – озвучив військовий експерт.

Влада України анонсувала збільшення виробництва дронів-перехоплювачів, аби збивати ударні російські дрони. Однак Нарожний пояснив, що такі засоби застосовувати у боротьбі з реактивними "Шахедами" не вийде.

"Є дрон-коптер, він виглядає як FPV-дрон, а є дрон-літак. Швидкість у коптера 220 – 250 кілометрів в піку (коли він наздоганяє "Шахед"), у дрона-літака може бути трохи більшою, але її недостатньо для того, щоб наздогнати реактивний "Шахед", який летить на швидкості 500 – 550 кілометрів за годину", – озвучив Нарожний.

Зазначимо, що авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив, як можна ефективно використовувати дрони-перехоплювачі. Він також вважає, що українська протиповітряна оборона має змінити алгоритми роботи.