Росія до 9 травня хоче захопити Південь України, зокрема Одесу, – Грозєв

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв висловив припущення щодо планів Росії на 9 травня. Згідно з його прогнозами, країна-агресорка до цієї дати має наміри захопити Південь України.

Про це він сказав під час спецефіру "Два місяці героїчного опору". Христо Грозєв зазначає, що Росії конче необхідна хоча б якась перемога до 9 травня, передає 24 канал.

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Росіянам потрібні бодай якісь здобутки

Журналіст зазначив, що з боку Росії спостерігається паніка. Відтак, країна-агресорка намагатиметься "продати" будь-яку перемогу до 9 травня.

"Вони розуміють, що якщо нічого красивого, як повний коридор до Одеси, наприклад, вони не подарують народу, то народ почне ставити запитання", – підкреслив Грозєв.

Тож, стверджує журналіст-розслідувач, до 9 травня Росія не полишатиме спроб бодай якусь перемогу собі записати. Якщо ж це їй не вдасться, то не виключені терористичні атаки.

Якщо їм це не вдасться – а мені здається, що їм це не вдасться, – то вони будуть готові в останню хвилину піти на більш терористичні заходи, а це застосування хімічної зброї,

– додав він.

Христо Грозєв зауважив, що населення Росії перестає вірити уряду своєї країни, а також російській пропаганді. Про це свідчать нові запити у російських інтернет-пошуковиках. Зокрема, росіян цікавить:

Що ж насправді сталося з крейсером "Москва"?

Коли Україна заїде на територію Росії?

Куди подівся Шойгу?

Тиждень тому населення більше вірило у пропаганду, проте останні 3 – 4 дні ставлять питання, які свідчать, що населення не вірить своєму уряду, проте публічно це ще не висловлює,

– додав він.

Зауважимо, що раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр теж висловила припущення стосовно 9 травня. Вона підкреслила, що для Росії ця дата сакральна. Тож країна-агресорка намагатиметься бодай якийсь здобуток до цього дня показати.

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