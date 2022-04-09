Розвіддані британської розвідки свідчили про те, що Росія розраховувала на швидке захоплення Києва. Плани окупантів поламали мужні ЗСУ та хоробрий український народ.

Росія розглядала війну проти України як швидкий бліцкриг. Ворог не розраховував на шалений спротив, який показали ЗСУ та українці.

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Джонсон про "левову" мужність українців

Як повідомив британський прем'єр Борис Джонсон після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, згідно з даними розвідки Росія розраховувала, що Київ впаде за кілька годин, передає 24 канал.

Але окупанти помилялися – Україна ніколи не злякалася б їхньої армії.

Українці показали неймовірну мужність, мужність лева. Я б хотів подякувати вам за це лідерство, – звернувся Джонсон до українців.

Дивіться відео пресконференції Зеленського та Джонсона у Києві: