Потрапили під повторний обстріл: у Нікополі поранень зазнали два рятувальники

Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Зокрема, під прицілом ворога опинився Нікополь, який росіяни накрили вогнем два рази поспіль.

Ворог 13 жовтня атакував Нікополь. Унаслідок обстрілу поранено двох рятувальників.

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Вони гасили пожежу

Опівдні до рятувальників надійшло повідомлення про займання, яке виникло внаслідок обстрілу. Горів мікроавтобус. Коли надзвичайники почали його гасити, росіяни почали повторний обстріл.

Двоє рятувальників отримали осколкові поранення. Їх госпіталізували до лікарні,

– мовиться в повідомленні.

Зараз стан постраждалих стабільний.

Також пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль.

Ворог обстрілює Дніпропетровщину