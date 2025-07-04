Росія тероризує Польщу та країни Балтії за допомогою стратегічної системи РЕБ, – ЗМІ

З 2022 року прибалтійські країни, особливо Естонія і Польща, регулярно страждають від роботи російських систем РЕБ. Ті перешкоджають цивільному судноплавству та авіасполученню шляхом глушіння супутникових систем навігації та спуфінгу.

За останні роки через дії окупантів тисячі кораблів та аеропортів були змушені скасовувати свої рейси. Нещодавно польські та німецькі дослідники довідалися, які саме системи РЕБ влаштовує терор у районі Балтійського моря, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

Дивіться також Стаття 5 НАТО спрацює у разі агресії Росії, а США залишаються відданими, – глава МЗС Естонії

Чим Росія тероризує країни Балтії

Спеціалісти визначили дві точки на узбережжі Балтійського моря у Калінінграді, звідки останнім часом походять сигнали РЕБ. Обидві точки розташовані поблизу відомих російських підрозділів радіоелектронної боротьби.

У травні та квітні 2025 року атаки здійснювались з району антенного майданчику Окунево, що поряд з містом Балтійськ. В Окунево розташовується безліч антен, деякі з них цілком можуть виявитись стаціонарними системами РЕБ.

Поблизу Окунево раніше фіксувалась робота мобільних систем РЕБ, таких як комплекс стратегічного рівня "Мурманськ-БН".

Довідка: "Мурманськ-БН" – засіб розвідки та придушення ліній зв'язку у короткохвильовому діапазоні з оголошеною росіянами максимальною дальністю у 5000 кілометрів. Цей РЕБ обладнаний розкладною антеною, яка має чималі розміри, як для мобільних систем, – 32 метри заввишки

У Калінінградській області з 2018 року "Мурманськ-БН" є на озброєнні у 841-ого окремого центру РЕБ Балтійського флоту Росії.

До слова, вже 5 країн Європи – Естонія, Литва, Латія, Швеція та Німеччина – оголосили дію російського РЕБу формою гібридної війни, спрямованої на порушення порядку.

З цією позицією згодні не всі. Деякі вважають дію російського РЕБу вимушеним заходом для захисту власних військових об'єктів від дронів.

Однак для прикриття власних об'єктів від дронів окупантам вистачить і значно менш потужних систем. Крім того, аби дістатися цих об'єктів, дрони мають бути запущені з самої території Калінінградської області.

Отже, жодного сенсу глушити прикордонні райони немає. Саме, тому такі дії з боку Росії більше схожі на навмисні терористичні акції, ніж на побічний ефект, яким вони намагаються прикриватися.