Не день, а місяць дурня, – Піонтковський пропонує бойкотувати Радбез ООН, поки там головує Росія

З 1 квітня відповідно до черги Раду Безпеки ООН очолила країна-терористка Росія. Це стало справжнім ляпасом демократії і безпеці усього світу.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик із США Андрій Піонтковський. Він запропонував свій вихід з цієї ситуації.

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"Якби у Путіна були яйця, він би особисто поїхав на одне з засідань Радбезу, але це було б максимальним приниженням Заходу", – прокоментував Піонтковський.

"Місяць дурня"

Опозиціонер зауважив, що світ 1 квітня відзначає День дурня, але цей місяць "стане цілим місяцем дурня". Він назвав цю ситуацію абсурдною, адже фашистська держава, яка здійснила немислимі воєнні злочини головує у вищому міжнародному органі, який відповідає за безпеку у світі.

Піонтковський вважає, що ніяких додаткових дивідендів Росія для себе з цього не отримає, однак це стане "ляпасом усьому людству, а перш за все Україні, що стала жертвою російських злочинів".

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Яка має бути реакція світу

Публіцист запропонував свій вихід – бойкот.

Цілком можна відмовитися бути присутніми там або щонайменше знизити ранг представництва до других – третіх секретарів. Але треба якось відреагувати на цю абсурдну ситуацію – воєнний злочинець головує в Радбезі,

– резюмував Піонтковський.

Безпекову організацію на місяць очолили терористи