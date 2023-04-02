Він собі усе довів, – політолог припустив, чи приїде Путін на Радбез ООН

З 1 квітня Росія головує у Радбезі ООН. Припускають, що Владімір Путін може особисто приїхати на засідання.

Відомо, що штаб-квартира ООН розташована у Нью-Йорку, а США не ратифікувала Римський статут. Відтак у Штатах Путіна не затримають. Про це 24 Каналу сказав політолог Андрій Вігірінський.

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"США закликають усі сторони, які ратифікували Римський статут, виконувати його вимоги. Водночас США не є тою країною, яка взяла на себе зобов'язання щодо переслідування воєнних злочинців або тих, кому оголошено ордер на затримання прокурором МКС", – каже він.

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Чи може Путін приїхати на Радбез ООН

На думку Вігірінського, диктатор не буде самостверджуватися у такий спосіб. Розпочавши війну і продовжуючи існувати у межах своєї країни, він доводить собі і тій частині дружніх країн, що він може собі дозволити розпочати війну на території Європи. Країни НАТО, акцентує він, намагаються уникнути безпосередньої конфронтації з ним. Так, закликаючи його до перемовин, застосовуючи санкції, постачаючи Україні зброю та фінансову підтримку.

Чи затримали б? Ні, не затримали б, тому що ордер не діє на території країни, яка не ратифікувала Римський статут. Чи приїде? Ні, не приїде, бо порядок денний на Радбезі ООН сьогодні не відповідає тим питанням, які Путін хотів би впорядкувати у світовому масштабі,

– запевняє політолог.

Задокументувавши стратегію національної безпеки і назвавши Росію окремою цивілізацією, він багато в чому підвищив особисту репутацію та особисте лібідо.

Він сказав: "Я стою на чолі цивілізації "рускава міра". Її ніколи не було, а при мені вона є. Я – велич, і моя велич буде записана в історію". Спускатися до рівня ООН, де не приймаються рішення, він навряд чи буде,

– вважає Вігірінський.

На жаль, США ордер на затримання не виконають. Цілком можливо, що його там просто ліквідують. "Патріотично налаштовані американці можуть використати й такі методи відновлення справедливості. І вони, до речі, більше ефективні", – резюмував Андрій Вігірінський.

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