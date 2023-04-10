Під Москвою пролунав сильний вибух і почалася пожежа на складі

Під Москвою сильно палає склад, попередньо, із запчастинами. Перед тим там пролунав потужний вибух. Небо окутав густий сірий дим.

Після обіду 10 квітня у підмосковному Нахабіному на вулиці Панфілова пролунав потужний вибух, після чого почалась пожежа. Площа займання складає 1000 квадратних метрів.

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Що відомо про пожежу

Місцеві ЗМІ пишуть, пожежа почалась на складі. Повідомляється, що там зберігають запчастини, проте на відео видно, що вогонь розростається дуже швидко.

За словами місцевих жителів, на цьому місці буцімто розміщений полігон зі списаною військовою технікою.

Пожежа розгоряється швидко: дивіться відео

Місцеві жителі повідомили, що під час пожежі почули вибух. Попередньо, причиною гучного звуку міг стати газовий балон, який вибухнув внаслідок високої температури. Натомість точна причина пожежі наразі невідома.

Про постраждалих поки що не повідомлялось. Але на кадрах видно, що дах уже частково обвалився.

Як виглядає пожежа на складі здалеку: дивіться відео

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