Зеленський відповів на пропозицію Росії щодо надання корисних копалин для США

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію Росії надати свої корисні копалини для США. Він особисто не сприймає ці заяви серйозно, адже заяви Владіміра Путіна не означають, що він буде це робити.

Про це Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами 14 березня, передає 24 Канал.

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Заяви Путіна про співпрацю щодо надр зі США несерйозні

Президент України погоджується, що Росія має багато корисних копалин і має найбільше природних ресурсів серед всіх країн світу. Однак росіяни не займаються глибоким видобутком корисних копалин, адже для цього потрібно мати сили та технології. Тому пропозиції російського диктатора надати надра Сполученим Штатам, імовірно, є пустими словами.

Я думаю, що Путін просто так про це сказав. Ну, так сказав: "Так і ми готові". Ну, в принципі, а чому ні? Це ж не значить, що вони щось будуть робити. До речі, багато європейців спочатку, я пам'ятаю, також сприймали це, коли людина каже: "Та ні, я не збираюся йти повномасштабною війною". Вони сприймали, що якщо так кажуть, значить так воно і є. А потім вони зрозуміли Путіна більше. Те, що він каже, часто розходиться з реальними діями,

– зазначив Володимир Зеленський.

Раніше під час переговорів у Саудівській Аравії Росія цинічно пропонувала США надати доступ до корисних копалин, що видобуті на тимчасово окупованих територіях України. Адміністрація Трампа не погодилася на таку угоду, але таку можливість не відкинула одразу.

Угода США та України про рідкісноземельні метали

Володимир Зеленський розповідав журналістам, що Україна вже має рамкову угоду, яку незабаром підпишуть зі Сполученими Штатами. А глибша угода з цифрами буде ратифікована парламентом України пізніше.