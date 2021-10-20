Росія готова збільшити поставки газу в Європу, але є умова, – Bloomberg
20 жовтня 2021 , 10:26Читать новость на русском
Джерело:Bloomberg
У Росія висловили готовність збільшити поставки блакитного палива до Європи. Однак для цього країна-агресор вимагає надання дозволу для запуску "Північного потоку-2".
Журналісти, посилаючись на джерела, повідомили, що Москва "навряд чи погодиться на збільшення поставок без твердих гарантій того, що російському газопроводу дадуть працювати".
Читайте також Втричі більше, ніж домовлено раніше: Росія запропонувала союзній Сербії газ по 790 доларів
Відтак, Росія хоче отримали схвалення від Німеччини і Європейського Союзу.
Газова криза в Європі
- Станом на 14 жовтня, ціна на газ в Європі знову почала зростати. Зранку вартість перевищила позначку 1 200 доларів за тисячу кубометрів.
- 15 жовтня стало відомо, що темпи закачування газу в газосховища Європи з початку нового тижня впали. Нинішній рівень – найнижчий із травня. Єврокомісія вважає обсяг запасів газу у сховищах достатніми, аби минути зиму, якщо не відбудеться нічого непередбаченого.
- Румунія 19 жовтня звинуватила Росію в енергетичній кризі в Молдові та закликала ЄС допомогти країні впоратися з непростою ситуацією.
"Північний потік-2": що відомо
- "Північний потік-2" – це газопровід для постачання газу в обхід України. 10 вересня 2021 року у Росії заявили про завершення будівництва.
- Понад 40 євродепутатів вимагали ініціювати розслідування діяльності "Газпрому". Компанію звинувачують у ринкових маніпуляціях та шантажі.
- Першу нитку "Північного потоку-2" почали заповнювати газом 4 жовтня – це відбуватиметься поступово. Данія дала свій дозвіл на запуск.
- Попри те, що влада Німеччини схвалює запуск, 9 жовтня Регулятор зажадав від оператора доказів про дотримання норм Євросоюзу.