Росія готувала масований удар, і зараз на Україну націлені "Калібри", – Зеленський

Президент Зеленський розповів, що ще до початку здійснення операції "Павутина" Україна мала дані розвідки про підготовку чергового російського масованого удару. Він додав, що наразі на нашу країну націлені російські "Калібри".

Окрім них, є також загроза атаки "Шахедами". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

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Президент закликав не ігнорувати тривоги

Президент Зеленський закликав наразі бути особливо уважними і не ігнорувати повітряні тривоги.

Під час останньої "шахедної" атаки був зафіксований абсолютний антирекорд.

І це дуже важливо для всіх наших людей – не ігнорувати повітряних тривог. У ніч на сьогодні (1 червня – 24 Канал) було майже 500 російських дронів, ударних дронів,

– сказав президент.

Він зауважив, що щотижня росіяни збільшували кількість безпілотників на удар. А наразі вони також підготували "Калібри" з морських носіїв.

Які основні характеристики ракет "Калібр" Точних даних про крилаті ракети "Калібр" немає, бо вони засекречені ворогом. Попри це відомо, що вони мають довжину від 6,2 до 8,2 метра, а їхня маса коливається у межах від 1,9 до 2,3 тонни – лише бойова частина важить від 200 до 450 кілограмів. Ці ракети можуть вражати цілі на відстанях від 200 до 2 500 кілометрів, але в експортних модифікаціях дальність обмежена до 300 кілометрів. До об'єкта "Калібри" летять на наднизьких висотах (10 – 20 метрів) зі швидкістю від 180 до 240 метрів на секунду. Такі польоти ускладнюють роботу ППО.

"Ми розуміємо, із ким маємо справу. Ми будемо захищатись усіма методами, які доступні нам, доступні Україні, доступні українцям. Ми жодної секунди не хотіли цієї війни", – додав Зеленський.

І вкотре наголосив на важливості санкційного тиску на Росію через її небажання закінчувати війну.