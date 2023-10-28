До того, що сталось 24 лютого 2022, Росія готувалась 12 років: які є докази

Микола Бєлєсков зауважує, що росіяни суттєво деградували у військовій сфері. Водночас вони досі цілком здатні до суттєвого опору на тимчасово окупованих територіях.

Бєлєсков – старший аналітик фонду "Повернись живим" та аналітик Національного інституту стратегічних досліджень. Він вважає, що аби проводити наступні наступальні операції, Росії потрібно чимало часу, аби відновити потенціал, інформує 24 Канал.

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Щоб відновити втрачений потенціал, країні-терористці необхідно щомісяця виготовляти 34 танки. І навіть тоді загалом процес займе щонайменше 10 років.

До того, щоб Росія наважилася на те, що ми побачили 24 лютого 2022, вона йшла 12 років. Загарбники здійснювали модернізацію своєї армії, займалися переозброєнням, але перебували у набагато кращих умовах, ніж зараз. Зовсім інша проблема полягає у тому, що для стратегічних оборонних операцій треба значно менше потенціалу, який у них лишається,

– мовиться у повідомленні.

Саме тому окупанти були змушені перейти у глуху оборону, а на деяких ділянках діяти проактивно. Наразі Кремль зосередився на тому, щоб намагатися зірвати простування українських героїв та зберегти контроль за тимчасово окупованими територіями.

Якою наразі є мета Москви

Офіційна Москва марно намагається посилити свої переговорні позиції, а також – переконати світ зупинити надання допомоги Україні.

Водночас Росія не може реалізувати жодних планів й зазнає колосальних втрат. Станом на 28 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося 298 420 окупантів. Розвідка Великої Британії повідомила, що під Авдіївкою росіяни зазнали найбільших втрат за 2023 рік.