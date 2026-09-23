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24 Канал Головні новини Росія готує атаку балістикою: у ЦПД заявили про ознаки підготовки
23 вересня, 20:24
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Росія готує атаку балістикою: у ЦПД заявили про ознаки підготовки

Софія Рожик

Росія готує черговий балістичний обстріл території України. Фіксуються всі відповідні ознаки.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко 23 вересня.

Що кажуть у ЦПД

Розвідувальні дані фіксують характерні риси військових приготувань Росії до застосування балістичного озброєння. 

У ЦПД українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Будьте уважні в наступні дні,
– закликав Андрій Коваленко.

Паралельно з військовими загрозами російські дипломати активно імітують участь у переговорах, навмисно гальмуючи будь-які реальні кроки для досягнення миру. 

Реальне припинення вогню не входить до актуальних планів Кремля, тому дипломатичний трек використовується виключно для відволікання уваги.

До слова, у МЗС Росії визнали, що Росія не робитиме перерв у війні для мирних переговорів. Сергій Лавров заявив, що Європа хоче паузи, бо хоче отримати перепочинок і заповнити виснажений військовий арсенал "київського режиму", який "від безвиході вже давно перейшов на відверто терористичні методи".

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