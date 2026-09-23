Росія готує атаку балістикою: у ЦПД заявили про ознаки підготовки
Росія готує черговий балістичний обстріл території України. Фіксуються всі відповідні ознаки.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко 23 вересня.
Що кажуть у ЦПД
Розвідувальні дані фіксують характерні риси військових приготувань Росії до застосування балістичного озброєння.
У ЦПД українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Будьте уважні в наступні дні,
– закликав Андрій Коваленко.
Паралельно з військовими загрозами російські дипломати активно імітують участь у переговорах, навмисно гальмуючи будь-які реальні кроки для досягнення миру.
Реальне припинення вогню не входить до актуальних планів Кремля, тому дипломатичний трек використовується виключно для відволікання уваги.
До слова, у МЗС Росії визнали, що Росія не робитиме перерв у війні для мирних переговорів. Сергій Лавров заявив, що Європа хоче паузи, бо хоче отримати перепочинок і заповнити виснажений військовий арсенал "київського режиму", який "від безвиході вже давно перейшов на відверто терористичні методи".