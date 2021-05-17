Росія готує дітей до війни: обурливі фото військових тренувань "Юнармії" в Донецьку

Росія продовжує готувати молодь до війни. Окупанти використовують дітей для подальшої участі у військових конфліктах по всьому світу.

Про це написав військовослужбовець Збройних сил України Анатолій Штефан, з позовним "Штірліц" у своєму телеграм-каналі. За його даними, тренування провели 15 травня 2021 року.

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Воїн ЗСУ про "Юнармію"

Анатолій Штірліц порівняв "Юнармію" Росії з Гітлерюгенд – молодіжною нацистською воєнізованою організацією, назвавши її "Путлєрюгендом".

Зламана психіка, психоз "пабєдоносія" і, як наслідок, черговий теракт. У якому звинуватять, авжеж, інтернет,

– написав Штірліц.

Росіяни провели тренування "Юнармії" в Донецьку / Фото та колажі з телеграму Анатолія Штірліца

"Юнармія" Росії: коротко про головне

"Юнармія" – це молодіжна російська організація, яка нібито спрямована на патріотичне виховання дітей та підлітків. Однак експерти вважають, що у такий спосіб влада Росії готує молоде покоління до війни.

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Крім того, учасники організації неодноразово потрапляли в курйозні ситуації. Наприклад нещодавно, діти вийшли на парад з портретами Володимира Путіна. Дітей в школі фактично змушують приєднатись до організації.