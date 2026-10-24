"Операції під чужим прапором": у розвідці розкрили плани Кремля щодо ЄС

Росія 23 жовтня активізувала гібридну стратегію для дестабілізації Європейського Союзу. Ворог готує серію диверсій у центральній та східній Європі, аби дискредитувати Сили оборони та підірвати підтримку України.

Воєнна розвідка України у своєму Telegram повідомила, що Москва розглядає кілька сценаріїв дестабілізації, серед яких – проведення операцій "під чужим прапором". Головною метою російських спецслужб є залякування європейських урядів та подальше звинувачення України через пропагандистські канали й міжнародні майданчики.

Де Кремль планує провокації?

За даними розвідників, потенційними місцями для російських диверсій можуть стати об’єкти критичної інфраструктури, прикордонні території з Росією, Калінінградський анклав і Сувалкський коридор.

Крім того, під загрозою перебувають регіони держав ЄС із присутнім російськомовним населенням, а також споруди, які контролює Кремль, зокрема мережа об'єктів російської православної церкви.

У ГУР зауважили, що ще на початку жовтня українська сторона попередила партнерів про наказ російським спецслужбам посилити підривну активність на території країн ЄС і НАТО.

Що передувало?

Раніше в Інституті вивчення війни зазначали, що Росія готує диверсії в Польщі, аби ускладнити логістику військової допомоги для України.

Також розвідка інформувала про спроби Кремля дестабілізувати ситуацію через розробку кількох сценаріїв конфлікту з НАТО.