Багато шуму, – експерт оцінив, чи може Росія вдарити по Києву "Орешником"

У Києві та по всій Україні попереджають про підвищену загрозу нового повітряного удару Росії. Серед можливих сценаріїв називають комбіновану атаку, у якій може фігурувати й "Орешник".

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу пояснив, що в цій ситуації не варто зводити все лише до гучної назви ракети. Набагато важливіше, що Росія справді готує новий удар і до цього треба бути готовими.

Дивіться також Росія готує комбінований удар по Києву, – Зеленський

Росія готує новий комбінований удар

Про підвищену загрозу вже публічно попередили і посольство США в Києві, і Володимир Зеленський.

Важливо! Увечері 23 травня 2026 року посольство США в Києві попередило про можливу масштабну повітряну атаку впродовж наступних 24 годин. У дипустанові радили заздалегідь визначити найближче укриття, встановити застосунок для сповіщень про тривогу, мати запас води, їжі й ліків та одразу реагувати на сигнали небезпеки.

Ідеться не просто про чергову хвилю тривожних повідомлень, а про ознаки підготовки комбінованого удару по території України, зокрема по Києву, де серед можливих засобів ураження називають і "Орешник".

"Орешник" – це багато шуму з обох сторін, але будь-яке озброєння може наробити багато біди,

– зазначив Лакійчук.

У цій ситуації важливо не зациклюватися лише на гучній назві ракети, а дивитися на загрозу ширше. Якщо удар припаде по щільній забудові або по центру міста, наслідки будуть важкими незалежно від того, чи йдеться про "Орешник", "Кинджал" або "Іскандер".

Яка різниця, прилетить, не дай Боже, по Києву "Орешник", чи десяток "Кинджалів", чи "Іскандерів"? Нам від цього легше не буде,

– підсумував керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Тому головний сигнал зараз полягає не в самій назві ракети, а в підготовці Росії до нового удару. Коли ворог накопичує засоби для атаки й готує комбінований сценарій, на такі попередження треба реагувати серйозно.

Ознаки підготовки удару вже фіксують розвідки

Після попереджень про можливу атаку він звернув увагу на інше: Росія не просто запускає інформаційний шум, а справді готує новий удар.

Росія готує новий комбінований удар по Україні: дивіться відео

Такі речі не завжди відбуваються в день, коли про них починають говорити, але підготовка до масованих атак, за його словами, зазвичай не зникає безслідно і рано чи пізно завершується пуском.

Якщо рушниця на стіні висить, вона вистрілить. Якщо росіяни готуються до удару, то він, швидше за все, буде,

– зауважив Лакійчук.

Точний час він називати не взявся, але пояснив, що певні непрямі ознаки вже видно. Йдеться і про активність ворожої розвідки, і про ті райони, до яких росіяни виявляли підвищений інтерес перед можливим ударом.

Куди він буде спрямований, теж є опосередковані ознаки: де росіяни вели супутникову розвідку, яких районів найбільш активно, і не тільки супутникову, теж відомо,

– зауважив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Він наголосив, що це не означає удар саме цієї ночі чи обов'язково завтра. Але така підготовка означає, що до російських провокацій треба бути готовими постійно, без прив'язки до однієї конкретної дати.

Що відомо про загрозу удару "Орешником"?

Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка за даними партнерів зі США та Європи отримала інформацію про можливу підготовку Росією удару "Орешником". Він також сказав, що є ознаки підготовки ударів по Києву різними типами озброєння, тому Україна максимально посилює ППО і закликає не ігнорувати повітряні тривоги.

Довідка. "Орешник" – це експериментальна російська балістична ракета, яку досі не взяли на озброєння. Її пов'язують із мобільним комплексом "Кедр", а саму ракету вважають переробленим варіантом Р-26 "Рубеж", яка походить від "Ярса".