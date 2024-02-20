Дії росіян вказують на підготовку масованого удару, – ОК "Південь"

Окупанти на Півдні засвоїли урок минулого року, коли Україна збила 5 їхніх літаків. Вони вже не так активно використовують там тактичну авіацію, але певні дії ворога свідчать про те, що він готується до масованого удару.

Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, зазначивши, що іноді росіяни ризикують збирати інформацію над акваторією Чорного моря. Останнім часом вони активізували цю діяльність.

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Росіяни можуть готуватися до масованої атаки

Так, ворожа безпілотна розвідка активізується в умовах, коли розвіюється туман. Небо у прифронтовій території дуже насичене ворожими безпілотниками, які збирають інформацію. Зокрема, упродовж 19 лютого українські захисники знищили 2 таких дрони типу "Куб" і ZALA.

Ми бачимо, що потреба зібрати інформацію й активність впровадження цієї діяльності, можуть свідчити про те, що ворог готує черговий масований удар,

– повідомила Гуменюк.

Скільки кораблів росіян напоготові

Окупанти також зробили висновки з нещодавньої "пригоди" свого корабля "Цезаря Кунікова". Вони вже розуміють, що наближення до контрольованого Україною берега є дуже небезпечним для них. Отже, росіяни продовжують триматися в напрямку Новоросійська – ближче до новооблашлаштованого пункту базування.

З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україні вдалося знищити 25 ворожих кораблів та один підводний човен.

Станом на обід 20 лютого мовиться про два кораблі, які несуть там службу, відстежуючи ситуацію навколо пункту базування. Один корабель в Азовському морі контролює цивільне судноплавство,

викриває надводну ситуацію та відстежує прохід цивільних суден Керченською протокою.

"Ракетоносії всі заведені в пункти базування. Погода не сприяє тому, щоб розгортати дуже широке корабельне угруповання. Море штормить, але не настільки критично, щоб це не дало можливості долучити до бойового чергування ракетоносії, як надводні, так і підводні. Тому ми продовжуємо відстежувати ситуацію", – підсумувала Гуменюк.

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