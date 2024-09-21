Ворог готує масштабну атаку по Україні: що на це вказує

Росія веде підготовку для завдання масштабного удару по території України. Про це зокрема свідчить те, що на авіабази "Енгельс" і "Оленья" прибувають військово-транспортні літаки стратегічної авіації, які ймовірно можуть перевозити ракети.

Про це в етері 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зазначивши, що Росія не змінила свою агресивну природу, там чітко декларують, навіть секретар радбезу Шойгу, що будуть бити по цивільній інфраструктурі, зокрема енергетичній.

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Україна вживає заходів, аби унеможливити удари ворога

Зі слів експерта, російська армія завдаватиме масованих ударів по території України з метою зламати опір українського народу.

Видно, що Росія готується до удару, бо проводяться навчальні польоти. Ворог також заговорив, що Україна начебто готує якісь теракти проти лікарень, це означає, що як раз Росія може готувати щось подібне. Ризики є,

– вважає Мусієнко.

Він наголосив, що Україна вживає можливих заходів для того, щоб зривати такі атаки противника або їх відтерміновувати, щоб виграти час, поки наші партнери передаватимуть додаткові ракети й ЗРК.

Удари по Солдатському у Воронезькій області, де був знищений склад з північнокорейськими ракетами, і Торопцю у Тверській області, де вдалося уразити ракети, ймовірно "Іскандери", підтверджують те, що Україна намагатиметься діставати далі, полювати за балістикою ворога, зокрема іранською та північнокорейською,

– підсумував Мусієнко.

До уваги! Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що Росія хоче вийти ледь не на цілодобовий режим атак в майбутньому, щоб тривоги в регіонах стали звичними. А постійні зальоти "Шахедів" для країни-агресорки є елементом розвідки.