Росіяни активізувалися на різних напрямках: яка загроза для Харкова та Сіверська

Російські військові активізувалися на Сході України та готують наступ на кількох напрямках. Найбільш напружена ситуація надалі на Бахмутському напрямку.

Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував, чому Кремль стягнув великі сили в Луганську область. Також він оцінив погрози російських пропагандистів про наступ на Харків і перекидання окупантів у Маріуполь.

До теми Чи є загроза для Харкова: що Резніков каже про ймовірний новий наступ Росії

Окупанти атакували Харків: коли Україна зможе збивати балістику

Зранку 5 лютого окупанти атакували центр Харкова двома ракетами С-300, тими самими, проти яких у ЗСУ поки що немає засобів для ураження. Відомо, що ракети влучили у житлову споруду та приміщення університету.

Наразі відомо, що поранення отримали 5 людей. Повітряні сили ЗСУ все ще не можуть збивати такі ракети. Але поки що, адже, як відомо, Україна чекає на постачання систем Patriot від США, Німеччини та Нідерландів.

Наразі українські військові проходять необхідне навчання на цих системах і очікується що найближчим часом системи ПРО вже будуть розгорнуті в Україні. Саме ці системи здатні збивати і ракети, які летять за балістичною траєкторією.

Разом з тим, напередодні у Парижі підтвердили передачу Україні вже цієї весни системи комплексів протиповітряної оборони SAMP-T, як називають європейським аналогом Patriot.

Насправді вони мало чим відрізняються, але SAMP-T – це все ж французько-італійська розробка. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що як тільки дізналися про позитивне рішення – одразу ж відправили українських військових на навчання користуванню цією системою ППО.

Росія готує наступ на 5 напрямках: чи є загроза Харкову

У контексті атаки росіян на Харків варто додати, що в Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни наразі концентрують свої наступальні дії на 5 напрямках, в тому числі і на Куп'янському у Харківській області.

Паралельно з цим ворог запускає ІПСО про те, що росіяни готують ледь не наступ на Харків і повне оточення.

Втім, наші військові впевнено відповідають – Харків під захистом Сил оборони України. Всі повідомлення про нібито підготовку росіян до наступу на Харків – це не більш ніж фейки.

Кремль стягнув сили на Луганщині: де точаться бої

У сусідній Луганській області наразі дійсно гаряче на фронті. Російські пропагандисти розповідають, що нібито окупанти напередодні здійснили успішні наступальні дії поблизу Дворічного Харківської області, а також в районі Стельмахівки на Луганщині.

Втім, аналітики Інституту вивчення війни не зафіксували жодного підтвердження таких просувань. Натомість у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська напередодні відбили російські штурми біля самої Кремінної та Греківки, Невського та Діброви навколо Кремінної.

Важливо критично ставитися до інформації в мережі, тому що наразі окупанти розповсюджують інформацію про те, що нібито їм вдалося просунутися в бік Ямполівки Донецької області, а також про те, що буцімто російські війська вже захопили Білогорівку і звідти готують новий масований наступ.

Однак насправді така інформація не відповідає дійсності. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай запевняє, що росіяни дійсно посилюють свою присутність в регіоні і готуються до штурму, але Білогорівку не захоплювали.

"Бавовна" під Бєлгородом: як це вплине на логістику окупантів

Слід зазначити, що логістика ворога може дещо погіршитися. Причина в тому, що напередодні на промисловому об'єкті в Бєлгородській області раптом сталася пожежа.

Зокрема, в мережі вже були кадри того, як потужно палає російська нафтобаза на підприємстві, яке, як припускається, наразі виготовляє металоконструкції для ремонту Керченського мосту до Криму.

У підсумку це може перешкодити поточним ремонтним роботам Росії на мосту, що точно вплине на логістику ворога.

Тривожні новини з Донеччини: де наступають росіяни

Що стосується Донецької області, то тут маємо тривожні новини. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 4 лютого заявила, що російські війська спрямували значну частину своїх сил у наступальні дії в напрямку Бахмута, маючи намір прорвати оборону України, але ці спроби були невдалими.

Варто визнати, що росіяни все ще продовжують спроби штурму з обох боків Бахмута. Таким чином, намагаючись відрізати логістику ЗСУ до міста.

Британська розвідка 5 лютого повідомила, що окупаційні війська намагаються взяти під вогневий контроль головні дороги, які ведуть до міста.

Але також розвідка припускає, що росіяни вже намагаються прострілювати основні дороги до міста. Однак там додають, що ЗСУ мають низку альтернативних шляхів, хоча ситуація дійсно загрозлива.

Росіяни хочуть оточити Сіверськ

Наразі аналітики припускають, що росіяни пожвавили свої наступальні дії навколо Кремінної на Лиманському напрямку на Луганщині та з напрямку Соледару на Донеччині, аби спробувати оточити Сіверськ з півдня, півночі та сходу.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, російські війська далекі від того, аби бодай спробувати відрізати логістичні шляхи, які необхідні для оточення Сіверська.

Оточення чи контрнаступ ЗСУ: що відбувається під Вугледаром

Водночас наразі значно сповільнилися наступальні дії росіян у районі Авдіївки. За даними аналітиків, це підтверджує той факт, що російським силам бракує бойової потужності, щоб підтримувати одразу кілька великих наступальних операцій.

Разом з тим, повідомляється, що росіяни наразі намагаються оточити Вугледар після невдалих спроб штурмувати місто. Але і ця стратегія провалюється.

Варто зазначити, що російські сили продовжують стягувати артилерію та піхоту в район Вугледара та, ймовірно, готуються до повільних штурмів.

Водночас вже лунають припущення, що і українські військові готуються до локалізованого контрнаступу навколо Вугледара.

30 тисяч окупантів у Маріуполі: чи становлять вони загрозу Запоріжжю

Також аналітики звернули увагу на повідомлення про концентрацію близько 30 тисяч росіян у Маріуполі. Вони відзначили, що з цими силами російські окупанти навряд чи зможуть піти у наступ на Запоріжжя, оскільки кинули більшість своїх сил на підготовку для атаки у Луганській області.

В інституті вивчення війни помітили, що росіяни ширять інформацію в самому Маріуполі, що, мовляв, це угруповання готується для штурму Вугледару, Запоріжжя та загалом Запорізької області.

Але аналітики певні, що насправді це гарматне м'ясо кинуть на інший напрямок – зокрема на Бахмут, а всі заяви про штурм Запоріжжя, який нібито готується – в Інституті називають відволіканням уваги.