Росіяни активно перекидають техніку на Запорізький напрямок: до чого вони готуються

Росіяни активізували рух військової техніки через тимчасово окупований Маріуполь. Здебільшого перекидають техніку на Запорізький напрямок.

У Запорізькій області перебуває близько 90 тисяч військових. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в етері 24 Каналу наголосив, що поки у росіян недостатньо техніки та особового складу для початку масштабного наступу. Втім все може змінитися.

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Перекидають техніку вночі

Через окупований Маріуполь відбувається активне переміщення техніки. Наприклад, у п'ятницю, 19 липня, зафіксували найбільшу колону: БТРи та вантажівки, будівельні крани, тягачі, легкові автівки. Всього було до 60 одиниць техніки.

З четверга (25 липня – 24 Канал) ми спостерігаємо певне сповільнення насичення на Запорізькому напрямку. З іншого боку, приблизно у той же час, ми побачили посилення перекидання техніки. Мовиться і про колісну, і про гусеничну техніку. Її перевозять тягачами безпосередньо з території Росії саме по ночах,

– зауважив Петро Андрющенко.

Через такі нічні перевезення і комендантську годину відповідно, не можна сказати напевне, яка кількість російської техніки проходить через Маріуполь.

"Наші люди повідомляють, що щоночі чують переміщення тягачами в бік Нікольського та частково у бік Бердянська. Тобто повністю по Запорізькому напрямку йде накопичення техніки. Можливо, це поповнення, а, можливо, насичення резервів на майбутнє", – пояснив Андрющенко.

Радник мера Маріуполя додав, що поки не можна стверджувати, що такої кількості техніки достатньо для активного та агресивного російського наступу на Запорізькому напрямку. Водночас варто розуміти, що росіяни можуть активізувати цей рух.

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Пришвидшена підготовка військових

До того ж у Маріупольсько-Бердянсько-Приморській агломерації, де розташовані російські табори, в яких готують мобілізованих та контрактників, відбуваються помітні зміни. Окупанти пришвидшились: якщо раніше людей в таборах тримали по місяцю, то зараз вже через 15 днів їх відправляють на фронт.

Справді поспішають. Росіяни не встигають відновлювати свої боєздатні частини, які перебувають безпосередньо на лінії активного боєзіткнення. Це також тенденція, яка показує, що, можливо, темпи мобілізації у Росії зараз не дозволяють назбирати необхідну кількість людей для початку агресивного наступу,

– наголосив Андрющенко.

У Головному управлінні розвідки повідомили, що росіянам стає все важче поповнювати втрати на війні в Україні. Поки така можливість є, однак залучати "гарматне м'ясо" стає все складніше – не допомагають навіть привабливі суми за підписання контрактів.

Відзначимо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нещодавно висловився про можливий наступ росіян у Запорізькій області. За його словами, якщо окупанти на це наважаться, то їм дадуть гідну відсіч.