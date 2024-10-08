Через день народження Путіна: полковник запасу ЗСУ попередив українців про небезпеку

Владіміру Путіну, ймовірно, виповнилося 72 роки. Російське керівництво хотіло масштабно його "привітати" новими перемогами, але без успіху. Це створило додаткові загрози для України.

У розмові з 24 Каналом полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив, що наступні кілька днів можуть бути для України напруженими та небезпечними. Якщо Путіну не "подарували" перемогу, то подарують черговий теракт.

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Що мали "подарувати" Путіну

У понеділок, 7 жовтня, Владімір Путін відзначав день народження. Для України він супроводжувався ранковими обстрілами "Кинджалами" та "Шахедами". Втім російські генерали прагнули "відсвяткувати" день народження диктатора масштабніше.

Мало бути кілька "подарунків" під так званий день народження. Йому намагалися щось показати і запропонувати чергову "вундервафлю". От не склалося у них з "Сарматом", не склалося з "Охотніком", який довелося самим ще й знищити. Тому вже взагалі не залишилось нічого, що б могли подарувати Путіну,

– наголосив Роман Світан.

Нагадаємо, що наприкінці вересня Росія провела невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат". Супутникові знімки зафіксували великий кратер, який, ймовірно, утворився внаслідок падіння ракети або детонації її рідкопаливного двигуна. Це була вже четверта невдала спроба тестування цієї ракети.

А ось нещодавно на Донецькому напрямку було знищено новітній ударний дрон росіян "Охотник". Таких у росіян було всього три одиниці, а застосували цей дрон уперше. Найімовірніше, що самі ж росіяни уразили "Охотник" з винищувача, коли той втратив керування.

З огляду на все, не виключаю чергову терористичну атаку, на яку можуть піти генерали у відчаї, які не змогли порадувати свого тирана. Може бути що завгодно, тому кілька найближчих днів треба бути в повній готовності, щоб зустріти ці "подарунки" для Путіна, які полетять до нас,

– зазначив полковник запасу.

Однак, у цю гру можна грати удвох. Адже й Україна може також "привітати" російського диктатора.