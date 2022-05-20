Росія готує провокації на Сумщині з використанням "блукаючих мінометів"

Російська пропаганда не спить. Кожного дня на просторах інтернету з'являються все нові та нові заяви Росії про ніби-то планування обстрілів ЗСУ території Росії. На цей раз там вигадали чергову провокацію у Сумській області.

Центр протидії дезінформації у своєму телеграм-каналі розповів про нову провокацію Росії.

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За даними відомства, Міністерство оборони Росії дезінформує про провокації начебто з боку українських військових на території прикордонних населених пунктів Сумської області. Це робиться для того, аби самі ж окупанти обстрілювали житлові квартали Сумщини з території Росії.

Легенда Кремля

М️іноборони Росії повідомило, що українські військові начебто "планують обстріляти територію Росії" з прикордонних населених пунктів Сумської області.

У Центрі протидії дезінформації підкреслили, що міністерство виправдовує такою заявою обстріли російськими військовими територію України: "тому, як виправдовується міноборони Росії, армії РФ доведеться відповісти на провокацію".

І звичайно ж пропагандистська машина Кремля намагається перекласти відповідальність за обстріли цивільної інфраструктури на Збройні Сили України.

Вже кілька десятиліть російська пропаганда замилює очі своїм громадянам, тому тим легко повірити у чергові фейки. Завдання Центру протидії дезінформації повідомити про можливу загрозу обстрілів Сумщини, аби українці не потрапили під ворожий вогонь.

Враховуючи підступність окупантів, Центр закликає бути особливо уважними та не нехтувати сигналами тривоги. Якщо ви почули сигнал, негайно слідуйте до укриттів,

– написали у повідомленні.

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