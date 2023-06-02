Постраждає Крим, 7 областей, Туреччина, Росія, – Прокудін про провокацію на "Кримському титані"

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін терміново звернувся до українців. Він розповів, що росіяни готують провокацію на хімічному заводі "Кримський титан" у тимчасово окупованому Криму.

За даними сил спротиву, росіяни завозять вибухівку на завод в Армянську. Крім того, окупанти мінують територію підприємства.

Дивіться також Хочуть звинуватити Україну в екотероризмі: окупанти почали мінувати хімзавод "Титан" у Криму

Які території постраждають у результаті ймовірного вибуху

Ми прекрасно усвідомлюємо, що спричинить імовірний вибух на заводі. Це буде другий Чорнобиль. Викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки для людей і довкілля. Постраждають мешканці АР Крим і, як мінімум, ще семи областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор,

– наголосив Прокудін.

Термінове звернення Прокудіна: дивіться відео

Він додав, що російські загарбники мають на меті звинуватити ЗСУ в екологічному тероризмі та здійснити військово-політичний тиск на нашу державу та світову спільноту.

Водночас очільник ОВА закликає жителів України зберігати спокій, не піддаватись на провокації ворога та слідкувати за оголошеннями обласної військової адміністрації.

На сторінках Херсонської ОВА оприлюднили гайди про те, як діяти у разі хімічної небезпеки.

Що робити у разі хімічної небезпеки / Фото Херсонська ОВА

Як зберегти життя у випадку хімічної небезпеки / Фото Херсонська ОВА

Що виробляє завод

"Кримський Титан" – підприємство в Криму, найбільший виробник діоксиду титану на території Східної Європи. Крім діоксиду титану пігментного, підприємство виробляє червоний залізоокисний пігмент, мінеральні добрива, сірчану кислоту, алюмінію сульфат, рідке натрієве скло, залізний купорос.

Викиди на заводі "Кримський титан": що відомо