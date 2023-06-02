Постраждає Крим, 7 областей, Туреччина, Росія, – Прокудін про провокацію на "Кримському титані"
Джерело:Олександр Прокудін
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін терміново звернувся до українців. Він розповів, що росіяни готують провокацію на хімічному заводі "Кримський титан" у тимчасово окупованому Криму.
За даними сил спротиву, росіяни завозять вибухівку на завод в Армянську. Крім того, окупанти мінують територію підприємства.
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Які території постраждають у результаті ймовірного вибуху
Ми прекрасно усвідомлюємо, що спричинить імовірний вибух на заводі. Це буде другий Чорнобиль. Викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки для людей і довкілля. Постраждають мешканці АР Крим і, як мінімум, ще семи областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор,
– наголосив Прокудін.
Термінове звернення Прокудіна: дивіться відео
Він додав, що російські загарбники мають на меті звинуватити ЗСУ в екологічному тероризмі та здійснити військово-політичний тиск на нашу державу та світову спільноту.
Водночас очільник ОВА закликає жителів України зберігати спокій, не піддаватись на провокації ворога та слідкувати за оголошеннями обласної військової адміністрації.
На сторінках Херсонської ОВА оприлюднили гайди про те, як діяти у разі хімічної небезпеки.
Що виробляє завод
"Кримський Титан" – підприємство в Криму, найбільший виробник діоксиду титану на території Східної Європи. Крім діоксиду титану пігментного, підприємство виробляє червоний залізоокисний пігмент, мінеральні добрива, сірчану кислоту, алюмінію сульфат, рідке натрієве скло, залізний купорос.
Викиди на заводі "Кримський титан": що відомо
- У серпні 2018 року на заводі "Титан" у тимчасово окупованому Криму відбувся викид небезпечних речовин. Внаслідок цього із Каланчацького і Чаплинського районів Херсонщини вивезли на реабілітацію майже 550 дітей і дорослих.
- Через хімічне отруєння на адмінмежі з півостровом постраждав 61 український прикордонник.
- У вересні того ж року стало відомо, що окупанти зупинили завод, та в жовтні знову його запустили. У червні 2019 року жителі Херсонщини знову скаржилися на викиди "Титану".