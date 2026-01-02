Кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами, – СЗР

Росія продовжує намагатися зірвати мирні переговори за посередництва Сполучених Штатів Америки. На тлі цього країна-агресорка може готувати масштабну провокацію з людськими жертвами.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Яку провокацію задумала Росія, щоб зірвати мирний процес?

У СЗР наголосили, що спецоперація, яку наразі проводить Кремль, щоб зірвати мирний процес, має комплексний характер.

Так, після інформаційної кампанії із так званої "атаки на резиденцію Путіна у Валдаї" розвідка фіксує поширення Кремлем нових сфальсифікованих інформаційних приводів, аби підготувати російську та закордонну авдиторію до подальшої ескалації.

З високою ймовірністю прогнозуємо перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб Росії зі значними людськими жертвами. Очікуваний час – напередодні або у ході святкування Різдва за юліанським календарем,

– підкреслили у СЗР.

Довідково! Йдеться про 6 та 7 січня, саме на ці дати за юліанським календарем припадає Святвечір та Різдво.

За даними розвідки, місцем провокації окупанти можуть обрати культову споруду або інший об'єкт з високою символічною вагою як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України.

"Для фальсифікації доказів причетності України планується використати уламки ударних БпЛА західного виробництва, які будуть доставлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення", – попередили розвідники.

У Службі зовнішньої розвідки наголосили, що експлуатація страху та вчинення терористичних актів із людськими жертвами під "чужим прапором" повністю відповідає стилю роботи російських спецслужб.

Режим Путіна неодноразово застосовував цю тактику всередині Росії, а нині ця ж модель експортується назовні, що опосередковано підтверджується публічними заявами вищих посадових осіб Росії,

– резюмували у розвідці.

