росія хоче анексувати п'яту частину України у вересні: готує "референдуми"

росіяни хочуть у вересні анексувати п'яту частину України. На цей період загарбники готують свої незаконні "референдуми".

Журналісти пишуть, що росіяни збираються організувати голосування у тимчасово окупованих районах. Їхна мета – провести так званий "референдум" про приєднання до росії до 15 вересня.

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Що відомо про наміри окупантів

Джерела видання стверджують, що проєктом анексії керує перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко. Він постійно їздить на окуповані території, щоб спостерігати за підготовкою фейкового "референдуму".

Окупанти хочуть його провести у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Якщо росії вдасться анексувати всі захоплені території, вона контролюватиме приблизно п'яту частину України, зокрема наземне сполучення з Кримом і ключові для українського експорту транспортні маршрути в Чорному морі,

– пише видання.

У росіян нічого не вийде

Журналісти пишуть, незрозуміло, які "результати" голосування може отримати росія, оскільки мільйони українців залишили свій дім. Однак не слід забувати про "багаторічний досвід фальсифікації результатів внутрішніх виборів" в кремлі.

Крім того, міжнародна спільнота засудить будь-які "референдуми". Їх незаконність зрозуміла всьому цивілізованому світу.

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