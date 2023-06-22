Росія готує теракт на ЗАЕС з викидом радіації, – Зеленський
Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує теракт на ЗАЕС з викидом радіації. Президент вже заслухав доповіді української розвідки та СБУ.
Зеленський наголосив, що окупанти вже підготували все для теракту, інформує 24 Канал. Президент наголосив: Україна передає наявні докази кожному у світі. Всі мають знати: Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка.
Зверніть увагу Чонгарський міст "втомився", колосальні втрати Росії: хронологія 484 дня війни
Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього,
– наголосив президент.
Український лідер нагадав: "радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру".
Зеленський записав термінове звернення: дивіться відеоВажливо! Зеленський наголосив: Україна вже попереджала світ, що Росія готує теракт на Каховській ГЕС. Попереджала ще тоді, коли отримали докази її мінування.
Зауважте Залежать від аварії: якими можуть бути наслідки підриву ЗАЕС
ЗАЕС – найбільша атомна у Європі
Зеленський нагадав світові, що ЗАЕС – найбільша атомна у Європі. Усі світові лідери та усі країни, а також МАГАТЕ, точно знають, що там відбувається.
Президент наголосив, що Росія використовує ЗАЕС як елемент у своїй агресії. Спершу російські окупанти окупували станцію, а тепер тримають там зброю та військових й прикривають ЗАЕС обстріли сусідніх міст.
Що кажуть про загрозу теракту на ЗАЕС
- Петро Котін – президент "Енергоатому" – заявив, що ядерна загроза залишається постійно упродовж того часу, що ЗАЕС – окупована російськими загарбниками. Російські окупанти у будь-яку мить можуть зробити щось, що призведе до катастрофи.
- Нещодавно Кирило Буданов – глава ГУР МО – повідомив, що загроза ще зросла. Росія додатково замінувала ЗАЕС. Зокрема, мовиться про охолоджувач.
- Посол Валерій Чалий наголосив, що вважає катастрофу на ЗАЕС – реалістичним сценарієм. Українці мають бути готовими до такого.