Росія готує теракт на ЗАЕС з викидом радіації, – Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує теракт на ЗАЕС з викидом радіації. Президент вже заслухав доповіді української розвідки та СБУ.

Зеленський наголосив, що окупанти вже підготували все для теракту, інформує 24 Канал. Президент наголосив: Україна передає наявні докази кожному у світі. Всі мають знати: Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка.

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Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього,

– наголосив президент.

Український лідер нагадав: "радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру".

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Зеленський наголосив: Україна вже попереджала світ, що Росія готує теракт на Каховській ГЕС. Попереджала ще тоді, коли отримали докази її мінування.

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ЗАЕС – найбільша атомна у Європі

Зеленський нагадав світові, що ЗАЕС – найбільша атомна у Європі. Усі світові лідери та усі країни, а також МАГАТЕ, точно знають, що там відбувається.

Президент наголосив, що Росія використовує ЗАЕС як елемент у своїй агресії. Спершу російські окупанти окупували станцію, а тепер тримають там зброю та військових й прикривають ЗАЕС обстріли сусідніх міст.

Що кажуть про загрозу теракту на ЗАЕС