Є проблеми з бронею: як росіяни можуть змінити тактику під Авдіївкою

На Авдіївському напрямку досі напружена ситуація. Зараз росіяни намагаються штурмувати місто одразу з трьох сторін. До того ж ворог дещо змінює тактику.

Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, припустивши, якою може бути третя хвиля російського наступу й чим вона відрізнятиметься від попередніх.

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План росіян провалився

Зараз фіксують, що на Авдіївський напрямок росіяни перекидають більше живої сили, зокрема піхоти та штурмових груп. Проте окупанти зменшують кількість техніки.

Під Авдіївкою російські загарбники застосовують авіацію та безпілотники. Також активно діє артилерія, однак з бронею є проблеми.

Підкріплення з Лиманського напрямку мають 100% заповненість живою силою. Тобто по штурмовиках та по піхоті проблем немає, а щодо артилерії та танків нестача 50 – 40% відповідно,

– розповів Мусієнко.

Такий дефіцит впливатиме на характер дій, тому що зараз російське командування шукає, де взяти броню та танки, з яких напрямків зняти або якими резервами доукомплектувати.

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Резервні армії, які були на території Росії, ще раніше відправили на окуповані території на Сході та Півдні України. Вже багато підкріплення надійшло, тому зараз окупанти діятимуть наявним ресурсом.

Раніше намір російського командування, ймовірно, полягав у тому, щоб розтягнути нашу лінію оборони від Куп'янська до Вугледара. Для цього ми повинні були б розтягнути свої сила та ще й доукомплектувати підрозділи, передислокувавши їх з Півдня,

– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

Втім, вдала оборона Авдіївки, Куп'янська, Лиману, Бахмута, Мар'їнки не дозволила окупантам реалізувати свій план. Плани ворога були знівельовані.

"Я бачу, що зараз росіяни дещо змінили тактику: будуть діяти концентрованіше, визначатимуться з одним – двома пріоритетними напрямки, де намагатимуться прорватися та наступати", – додав Мусієнко.

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