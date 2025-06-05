Росія готує "удар-відповідь" по Україні, це може бути сьогодні вночі, – Костенко
- Нардеп Роман Костенко заявив, що Росія може здійснити "удар-відповідь" по Україні в ніч на 6 червня.
- Росія може планувати удар по центрах прийняття рішень, щоб показати свою силу світові.
Росія нібито готує "удар-відповідь" по Україні. Коли й куди битиме країна-терористка достеменно невідомо.
Однак, є інформація, що атака може бути здійснена у ніч на 6 червня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву нардепа і полковника СБУ Романа Костенка в ефірі телеканалу Еспресо.TV.
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Росія хоче зробити щось таке, щоб показати світу, – Костенко
Про джерела своєї інформації полковник СБУ Костенко не повідомив.
Різні повідомлення, і розвідка повідомляє, в тому числі і мені сьогодні приходили СМС, і вчора приходили… Росіяни саме готують удар… Є уже інформація, що буде сьогодні вночі (у ніч на 6 червня – 24 Канал). Потрібно все-таки реагувати, якщо будуть тривоги. Я думаю, що росіяни хочуть зробити щось таке, щоб показати світу,
– сказав Костенко.
Полковник СБУ також зауважив, що виникають занепокоєння щодо розмови Трампа та Путіна 4 червня.
Диктатор заявив американському президенту, що Росія "має відповісти" за операцію "Павутина" по російських аеродромах.
"Так виглядає, ніби він (Трамп – 24 Канал) одобрив. Він не сказав, що Путін буде покараний… Він не сказав, що буде якось нам допомагати", – додав Костенко.
Нардеп також висловив впевненість, що Росія таки здійснить удар. За його словами, це може бути по центрах прийняття рішень.