Росія планує нові атаки проти української енергетики, – Зеленський

У неділю, 15 червня, Володимир Зеленський провів нараду щодо захисту інфраструктури від російських ударів. Президент вказав, що ворог готується до нових атак на енергетику.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського.

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Росія планує терор енергетичної інфраструктури

За словами Зеленського, попри всі путінські обіцянки Штатам та світу, Росія продовжує завдавати ударів по цивільних енергетичних об’єктах України. Ознак, що хтось у Москві готується до завершення війни і розглядає дипломатію серйозно, немає.

Росія планує й подальші атаки проти енергетики, які можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході. Відповідні дані є у розвідок партнерів,

– вказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що конкретні дані щодо російської загрози українські атомній генерації передали МАГАТЕ, спецпредставнику Стіву Віткоффу, а також міністру оборони США Піту Гегсету.

Окрім цього, у ході нинішньої наради український лідер заслухав доповідь про ліквідацію наслідків удару по Полтавщині. Визначив завдання міністру оборони, міністру енергетики та Головкому ЗСУ.

"Обговорили наявний розвиток ударних засобів Росії та, відповідно, визначили завдання для розвитку української ППО", – додав він.

Зауважимо, що кілька днів тому Володимир Зеленський розповів, що Україна розробляє нові типи дронів для захисту енергетичних об'єктів від російських атак.