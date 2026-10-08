Росія готує атаки на мости Києва: це доручили Суровікіну, який зрівняв із землею Алеппо, – ЗМІ

Російська армія планує зосередити зимові обстріли на знищенні переправ через Дніпро у столиці. Для реалізації цього задуму Кремль знову залучив до командування генерала Сергія Суровікіна.

Як зазначає журналіст The Telegraph, окупанти хочуть перенести основний тиск із фронту на цивільне населення.

Що відомо про тактику Росії

Москва робить ставку на руйнування київських мостів, щоб паралізувати автомобільне та залізничне сполучення. Автор пропонує уявити вплив на південний схід Англії, якби кожен міст у Лондоні був зруйнований.

Видання пов'язує плани Росії з величезними втратами росіян на Донбасі. Наступ окупантів просувається вкрай повільно, а поповнювати резерви стає дедалі важче. Тому російське командування намагається зламати опір українців через системний терор міст. Головною вразливістю України автори матеріалу називають дефіцит ракет для систем ППО, зокрема Patriot.

Аналітики з Інституту вивчення війни підтверджують, що кампанія ударів по логістиці вже розпочалася. На початку жовтня російські дрони атакували мости у Києві, пошкодивши дорожнє полотно, а згодом вдарили по переправі у Запоріжжі.

Для терору Путін "запросив" генерала Сергія Суровікіна, відомого як "Генерал Армагеддон", який зрівняв із землею сирійське місто Алеппо, вбивши тисячі мирних жителів. Мета – зробити те саме з Києвом.

Диктатору потрібна різка зміна у військовому рівнянні, перш ніж його змусять прийняти рішення, яке може загрожувати його владі. Його відповідь стає дедалі очевиднішою: якщо Росія не зможе перемогти українську армію, вона спробує зламати український народ і націю цієї зими. Це не нова тактика. Путін підтримував жорстоку кампанію Башара Асада в Сирії, де я на власні очі бачив, що сталося, коли лікарні, школи та цивільні райони стали мішенями для російської вогневої сили,

– зауважив автор.

Він додав, що це – не поведінка людини, яка готується завершити свою війну, а поведінка диктатора, який готує своє населення до тривалішої війни.

"Саме тому Захід повинен зрозуміти, що намагається зробити Путін, поки не стало надто пізно. Його розрахунок завжди був жорстоко простим: чи зможе Росія пережити свого опонента? Путін вважає, що зможе. Він продемонстрував надзвичайну готовність пожертвувати російськими солдатами. Для Кремля людське життя – це дешевий товар", – йдеться у статті.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський раніше попередив про наміри ворога спричинити колапс у великих містах. За його словами, росіяни накопичили сотні балістичних ракет і намагатимуться розділити лівий та правий береги столиці.

Щоб уникнути логістичної кризи, уряд вже розробляє запасні варіанти. Зокрема, у Києві планують зводити насипні дамби з понтонними переправами. Підготовчі роботи для створення альтернативних маршрутів через Дніпро вже розпочалися.