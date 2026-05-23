Росія готується атакувати Україну "Орешником", – Зеленський

Росія планує нові воєнні злочини проти України. Серед них – можливий удар "Орешником".

Володимир Зеленський попередив українців про загрозу.

Дивіться також В ISW розкрили правду про те, навіщо Путін знову заговорив про ядерну зброю

Що відомо про підготовку ворога до удару по Україні?

За словами президента, українська розвідка отримала дані, зокрема від партнерів зі США та Європи, про підготовку росіянами удару із застосуванням "Орешника".

Глава держави уточнив, що Київ наразі перевіряє цю інформацію.

Окрім того, спостерігаються ознаки підготовки ворога до комбінованої атаки по Україні, зокрема по Києву, із застосуванням різного озброєння. Зеленський припустив, що "Орешник" може бути запущений під час такого удару.

Важливо свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи із сьогоднішнього вечора. Російське божевілля справді безмежне, тож, будь ласка, бережіть життя – користуйтесь укриттями,

– закликав президент.

Довідка: "Орешник" – балістична ракета середньої дальності. Ймовірно, може вражати цілі на відстані до 5 500 кілометрів. Здатна нести ядерний боєзаряд. Вага бойової частини становить 1 500 кілограмів.

Зауважимо, що Росія раніше вже двічі запускала "Орешник" по Україні. Перший запуск відбувся 21 листопада 2024 року. Тоді окупанти вдарили по Дніпру. Ціллю був український оборонний завод "Південмаш", але ракета впала не на нього, а на сусідні гаражі.

Вдруге "Орешник" прилетів на околиці Львова. Це сталося пізно ввечері 8 січня 2026 року. Удар припав по об'єкту критичної інфраструктури у Львівському районі (поблизу села Рудно), що всього за 10 – 15 кілометрів від кордону з ЄС.

На щастя, обидва випадки застосування "Орешника" проти України обійшлося без жертв.

Що цьому передувало?

Володимир Путін доручив міноборони Росії підготувати нові удари по Україні. Диктатор заявив, що це нібито у відповідь на українську атаку по Старобільську.

Глава Кремля бреше, що Київ вдарив по гуртожитку коледжу у Старобільську, спричинивши загибель підлітків. Путін назвав це "терактом" і заявив, що "обмежитися заявами неможливо".

Насправді, українські дрони атакували один із штабів підрозділу "Рубікон".