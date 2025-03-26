В ГУР заявили, що Росія планує закінчити "українське питання" до 2026 року

Аби наздогнати рівень США та Китаю, Росія має намір завершити "українське питання" до 2026 року. Загалом Москва розробила 15 можливих сценаріїв військових конфліктів до 2045 року.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький під час круглого столу "Нові контури європейської безпеки", повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО.

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Які наміри Росії

Представник української розвідки зазначив, що Кремль спрогнозував 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045 року, шість з яких безпосередньо пов'язані з північною Європою. На його думку, усі розуміють загрозу з боку Росії.

Північна Європа розуміє, розуміють країни Балтії. Розуміє Польща. По Польщі тільки чотири сценарії можливого військового конфлікту. Польща наразі розуміє, що це – безпосередня загроза,

– заявив він.

За його словами, Росія створила геополітичний прогноз на 2026 – 2035 роки з оцінкою його наслідків до 2045 року. Згідно зі словами Скібіцького, у відповідних документах визначено, що "українське питання" має бути завершене до 2026 року.

"Бо якщо війна продовжиться ще 5 – 10 років, Росія ніколи не зможе наздогнати й стати на один рівень із США і Китаєм", – додав посадовець, зазначивши, що роль України є важливою в нових підходах до організації європейської системи безпеки.

До слова, американська розвідка вважає, що Росія не зможе здобути повну перемогу у війні з Україною, але зберігає динаміку. Росія намагається затягнути мирні переговори, залучаючи до них ООН, щоб продовжити своє вторгнення та виглядати зацікавленою у мирі.