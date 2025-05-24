Росія стягнула до кордонів Харківщини 50 тисяч військових: готуються до наступу, – Sky News

Росія стягує до кордонів з Харківською областю війська, щоб провести хоч якісь штурмові дії. Наразі на цій території зосереджено вже 50 тисяч російських військових.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News. Аналітики припустили причини та наміри відповідних дій російського військового керівництва.

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Чому Росія втягує війська

За даними видання російські сили почали зосереджуватися біля кордону з Харківською областю після витіснення ЗСУ з території Курської області. Аналітики кажуть, що про російський наступ вздовж усієї лінії фронту вже говорять тривалий час, але він ще не відбувся повною мірою.

Припускають, що у Росії є 4 місяці, аби прорвати українську оборону до того, як погода зміниться, а запаси радянських танків, що скорочуються, ймовірно, закінчуватимуться. Українське джерело розповіло, що росіяни збираються по той бік кордону поблизу Харкова на північному сході України.

"Ворог намагається підтягнути свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення та провести хоча б якісь штурмові дії. Існує явна підготовка ворога до активних наступальних дій", – заявив начальник штабу 13-ї оперативної бригади Андрій Помагайбус цього тижня.

На думку військового аналітика Sky News Майкла Кларка, накопичення військ сталося внаслідок російської операції з витіснення України з Курської області. Частина досвідчених російських солдатів була перекинута на підкріплення Курської кампанії й може бути серед зібраних військ.

Якщо вони залишили ці підрозділи там, це свідчитиме про те, що вони хочуть, щоб вони очолили щось інше. Якщо ці підрозділи повернуться до Покровська, це означатиме, що вони не збираються розгортати велику стратегічну атаку поблизу Харкова,

– вважає Кларк.

За його словами, Росія, ймовірно, готується до великого наступу поблизу прикордонних міст Харків і Суми. Нагадаємо, що раніше ЗМІ вже повідомляли стосовно того, що Росія хоче створити "буферну зону" вглиб України, глибиною від 15 до 20 кілометрів.