"Буде весело": військові розкрили тактику Росії з потеплінням та спрогнозували наслідки

Росіяни вже тривалий час не зменшують інтенсивність бойових дій, але суттєвих успіхів на полі бою так і не досягли. Вони, ймовірно, готуються до посилення наступу, коли настане потепління, проте наші військові вже знають, чого очікувати.

Противник, як і завжди, використовує малі штурмові групи, щоб іти в наступ, але, коли погода на полі бою стане кращою, з'являться нові види швидкої техніки. Спеціально для 24 Каналу українські військові розібрали, як можна цьому протистояти, щоб окупанти зазначали ще більших втрат.

Чому росіяни масово йдуть у штурм?

Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зауважив: щойно прийшло потепління, як Росія почала використовувати на Куп'янському напрямку мотоцикли.

Це з несподіваного, але вони на них вже не йдуть у штурм, а просто намагаються використовувати для транспортування,

– сказав речник.

Крім того, противник на полі бою має вже звичну схему – інфільтрація малих груп піхоти за підтримки дронів. Також нашим захисникам доводиться стикатись із постійними ударами КАБів та ФАБів.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: карта

Коли російську піхоту відправляють на штурм українських позицій, то вони розуміють, що ризик загинути надзвичайно великий, але все одно продовжують іти вперед.

У російській армії є система мотивації. Військове керівництво Росії змушує солдатів боятись тих, хто ззаду, більше, ніж загибелі на полі бою,

– зазначив речник Угруповання об'єднаних сил.

Мовиться про моральне та фізичне знущання, зокрема побиття чи тортури.

Чого очікувати на фронті з потеплінням?

Росіяни чекають, коли настане справжнє потепління, щоб посилити наступ, проте на них може чекати несподіванка. Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш зауважив, що окупанти вже почали застосовувати на полі бою мотоцикли та квадроцикли.

Він розповів, що нещодавно противник робив спробу штурмувати українські позиції 12 мотоциклами, але зазнав невдачі: росіяни не доїхали навіть до своїх тилових позицій, не те щоб до українських.

Такі спроби означають, що згодом, зі зростанням температури, легкої техніки на фронті ставатиме все більше.

Якщо порівнювати з січнем і лютим, противник уже став активнішим. Тобто в смузі оборони бригади "Рубіж" точно буде весело. Ви побачите велику кількість відео зі знищеною технікою та особовим складом противника,

– сказав Андрій Отченаш.

За його словами, коли ґрунт ставатиме сухішим, окупанти все частіше використовуватимуть мотоцикли, квадроцикли, багі. Це означає, що штурмових дій та ворожих пересувань стане значно більше.

Від чого відмовилася Росія на фронті?

Начальник розвідки зенітно-ракетного артдивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко зауважив, що стало помітним, як росіяни змінили спосіб наступу на українські позиції. Тепер техніки на фронті стало менше, а от безпілотників – більше.

Ще дуже багато вологи в полях. Там зараз важко просуватися пішки, а на техніці тим більше. Вона дуже повільна, малорухлива. Її доволі легко вразити. Тому вони (росіяни – 24 Канал) мало використовують техніку,

– сказав начальник розвідки.

Проте застосування ударних безпілотників зросло. За словами військового, нещодавно за одну добу на їхньому напрямку було знищено 281 ворожий дрон. Переважно це "Молнії" та "Ланцети".

Важливо! Російські дрони "Молнія" є складною ціллю для українських засобів радіоелектронної боротьби. Важко визначити частоту керування, яка може змінюватися в широкому діапазоні, пояснив експерт із РЕБ Сергій Бескрестнов. Додатково ситуацію ускладнюють велика кількість безпілотників у повітрі та суттєва відстань від операторів.

На зменшення використання важкої техніки та інтенсивність бойових дій дуже впливає погода та відключення Starlink, від якого росіяни досі не оговтались. Вони й далі шукають альтернативні способи керування боєм і управління підрозділами під час штурмових дій.

Як погода може змінити ситуацію на фронті?

Командир групи рекрутингу штабу 152 ОЄБр Любомир Заїка зауважив, що ситуація на фронті залишається доволі складною, проте контрольованою. Противник працює за звичною тактикою – штурмує українські позиції малими групами, а іноді проводить масовані дронові атаки.

Ворог намагається знайти наші слабкі місця, десь закріпитись, посилити свої наступальні дії. Ми вживаємо контрдій, не дозволяємо йому закріпитись, завдаємо ураження ще на підходах до наших піхотних позицій,

– зазначив командир.

Цікаво, що, попри інтенсивність штурмових дій на початку 2026 року, зокрема в січні та лютому, росіяни не мали великих успіхів. За цей час окупанти продемонстрували найгірші показники за останні півтора року.

Любомир Заїка припустив, що після потепління противник може перейти до більш активних бойових дій. Однак, за його словами, українські військові готові до цього.

"Ми завжди чекаємо на активність ворога. Ніколи не розраховуємо, що він послабить свої наступальні дії, тому загалом для нас немає значення, коли росіяни почнуть це робити", – додав Командир групи рекрутингу штабу 152 ОЄБр.

Ситуація на фронті: останні новини