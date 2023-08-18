Росія готується до наступу весною або чому це неможливо

Усі стрічки наповненні статтею, яка з'явилася у виданні Newsweek, про те, що Росія готує свій великий наступ в Україні. Повідомили виданню про це якісь не названі, але "дуже надійні" джерела... Ну, як завжди.

Ворог втратив наступальний потенціал

Однак попри це, гадаю, варто все-таки розглянути це питання детальніше. Справді, чи здатна Росія підготуватися до великого наступу до весни 2024 року?

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Випереджаючи більш розгорнуту відповідь на це запитання відповім коротко – ні.

Тепер перейдемо до розгорнутої частини. З другої половини 2022 року російські окупаційні війська втратили наступальний потенціал операцій широкого фронту. Тобто вже влітку минулого року російська армія настільки була виснажена, що не здатна була наступати широким фронтом, а лише вузькими напрямками та локаціями.

Таким вузьким напрямком та окремо взятою локацією був Бахмут. Маленьке містечко – це основне досягнення окупантів з другої половини 2022 року і то – дуже спірне досягнення, яке російські окупанти щодня втрачають, як пісок, що просочується крізь пальці.

При цьому маючи начебто чисельну перевагу за особовим складом, технікою та можливостями завдання ракетних ударів, Росія не змогла втримати захоплені території. Після втрати наступального потенціалу постало питання про повноту оборонних можливостей.

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Зараз це питання так само актуальне. Окупанти, маючи в Запорізькій області серйозні лінії оборони, укріплені так, як в жодній сучасній війні, чисельну перевагу над Силами оборони України в 3 і навіть більше разів, змушені розпаковувати резерви, а потім і стратегічні резерви, втрачаючи позиції в обороні.

При цьому Росія відправляє в Україну для компенсації втрат практично все, що знімає з консервації та відновлює. Однак навіть цього повноцінно не вистачає для того, щоб компенсувати те, що вони втрачають. Боєздатність усієї цієї маси йде в мінус.

Безрезультатна імітація наступу

З кінця червня на Лимано-Куп'янському напрямку російське командування вирішило зіграти в імітацію наступу. Імітують уже другий місяць, а який результат? Дві групи військ, чисельністю 100 тисяч, тупцюють на місці, не здобувши вагомих результатів.

Тобто на півдні 150 тисяч людей не можуть утримати оборону, на сході 100 тисяч не можуть наступати на трьох вузьких напрямках. То скільки тоді російській армії потрібно людей, щоб успішно наступати? Наприклад, у 2022 році було мобілізовано 300 тисяч, а результат? Відповідь проста – ніскільки.

Наступальний потенціал – це не просто люди, це ще й їхні навички, а окрім навичок також технічна складова. Росія не має можливості формувати нові підрозділи, армії, ударні групи, які б відповідали наступальному функціоналу.

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Наприклад, вони зберуть 500 тисяч людей. Що таке 500 тисяч особового складу? Це 625 БТГр. Щоб ці 625 БТГр успішно наступали, вони повинні бути укомплектовані 6 875 танками, 20 625 ББМ, 7 500 одиницями стовбурної артилерії та РСЗВ аналогічно. Чи зможе це все Росія забезпечить до весни? Ні.

На місяць окупанти втрачають сьогодні в середньому 600 одиниць стовбурової артилерії, а розконсервувати ВПК Росії здатний від 200 до 300 одиниць. На місяць. В місяць Росія може відправити до зони бойових дій від 100 до 150 танків різних модифікацій, переважно Т-62 та Т-54/55.

Ось і постає питання – який наступ?

Нині російський ВПК працює не так на забезпечення нових підрозділів, як на гарячкову компенсацію втрат. У 2022 році окупанти втратили можливість здійснювати наступи по широкому фронту, у 2023 році підтвердилася їх обмеженість по вузьких фронтах.