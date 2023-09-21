Ворог готується до атак по енергетиці, – Ігнат розповів, чи мають чим стріляти росіяни

Російські окупанти почали "полювати" на енергетичні об'єкти України. Сьогоднішній масований обстріл підтверджує намір ворога нарощувати атаки напередодні старту опалювального сезону.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу, інформує 24 Канал. За його словами, у росіян наразі менше ракет, ніж минулого року, перед блекаутами. Водночас готуватись потрібно серйозно, зокрема покращувати систему протиповітряної безпеки.

Дивіться також Готель, СТО і гуртожиток: в Росії похвалилися "високоточними" ударами по "військових об'єктах"

Ігнат зазначив, що під час сьогоднішньої атаки сили Протиповітряної оборони показали непоганий результат: 36 із 43 ракет було знищено.

Це доволі високий результат роботи ППО. Враховуючи, що ворог атакував кількома хвилями атак, з різних напрямків, по різних областях. Робота ППО була щонайменше в 6 областях,

– повідомив Юрій Ігнат.

Ворог не відмовиться від нових атак

Речник також додав, що за повідомленням енергетиків, росіяни атакували й об'єкти критичної інфраструктури, зокрема об'єкти енергетики. А під час минулого обстрілу було атаковано Кременчуцький нафтопереробний завод.

"Можна робити певні припущення, що об'єкти паливно-енергетичного сектору все ж таки будуть під прицілом у ворога. І до цього теж треба готуватися. Тому що скоро опалювальний сезон. І ворог, можливо, не відмовиться від планів завдавати ударів по таких об'єктах, окрім військових", – додав речник.

Чи мають чим атакувати росіяни

За словами Ігната, зараз у росіян менше крилатих ракет, ніж минулоріч, коли країна-терорист намагалася влаштувати тотальний блекаут в Україні. Однак, росіяни збільшили кількість ударних БпЛА, які теж активно застосовують для атак.

"Тому Сили оборони готуються до цього, до різних сценаріїв. Будемо реагувати на такі загрози", – заспокоїв речник ПС ЗСУ.

Чи можливі блекаути цього сезону: останні новини