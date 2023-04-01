Нові окопи видно з супутника: як Крим готують до наступу ЗСУ

У тимчасово окупованому Криму Росія готується до оборони та масово будує захисні споруди. Російські окопи вже видно за Чонгаром, біля російського пункту пропуску "Армянськ", в районі Перекопського валу.

Журналісти "Схем" та проєкту "Крим.Реалії" зафіксували їх також вглиб півострова. Оборону росіян видно на нових фотографіях з супутника, пише 24 Канал.

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Росія готується до оборони в Криму

Оборонні споруди в тимчасово окупованому Криму росіяни почали будувати в листопаді 2022 року. Так званий "голова" окупованого Криму Сєргєй Аксьонов заявляв, що будується "масштабна лінія оборони", проте вона "нестандартна та асиметрична".

Перші оборонні споруди помітили в районі Перекопського перешийка. Вже весною 2023 року укріплень стало більше:

одразу за адмінкордоном, в районі російського пункту пропуску "Армянськ" та в районі Перекопського валу облаштована подвійна лінія окопів;

за Чонгаром, біля села Тургенєве видно розгалужену систему фортифікацій з двох сторін від траси Е-105 та біля озера Сиваш.

Загалом в трикутнику Медведівка – Джанкой – Армянськ зосереджено до 20 батальйонних тактичних груп,

– заявив Олександр Коваленко.

Українська розвідка повідомила, що найбільше укріплюють саме Північ Криму. Далі за Перекопським перешийком вглиб Кримського півострова створюються нові лінії оборони:

мережа окопів розташована з двох сторін траси Е-97 та біля села Філатівка;

за селом Ішунь біля дороги у бік села Воронцівка замість лісосмуги теж тепер окопи.

За Армянськом вглиб півострова також є нові фортифікації: телеграм-канал "Кримський вітер" показав, що дорогою від села Ішунь до Воїнки риють окопи. Також біля мосту через річку Чатирлик завезли понад вагон лісу для опалубок.

Окрім того, у селі Міжводне вже замінували 4 кілометри місцевого пляжу, там є три опорні пункти. Також оборона вже з'явилась:

на пляжах біля Євпаторії – там прорито вже щонайменше 7 кілометрів окопів;

ближче до центру півострова – біля Гвардійського, де є військова авіабаза та аеродром;

біля аеропорту Бельбек;

біля села Батальне та Приморське, де "зуби дракона" в три ряди.

Оборонними спорудами росіяни фактично відрізають Керченський острів. Біля траси Е-97 за селом Батальне видно нові окопи та капоніри для техніки.

Окопи росіян у тимчасово окупованому Криму

Також у тимчасово окупованому Криму у лютому активно шукали працівників для облицювання окопів.

Росія в Криму вже "сіла" в оборону, а це означає, що вони готуються до захисту, до контрнаступу ЗСУ,

– заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

Український військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, що всі ці оборонні споруди будуть знищені під час постійного методичного ураження з боку Збройних Сил України.